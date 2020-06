El exalcalde de Madrid Álvarez del Manzano sufre un intento de robo El exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano / EP Dice que al percatarse de las intenciones de la mujer se ha tirado encima de ella y le ha quitado una riñonera que llevaba. «Al final le he robado yo a ella» ANTONIO PANIAGUA Madrid Jueves, 11 junio 2020, 21:17

¿Quién roba a un ladrón tiene cien años de perdón? En estos momentos José María Álvarez del Manzano, exalcalde de Madrid, le debe de estar dando la vuelta a la idea. Al antiguo regidor, de 82 años, aún le quedan fuerzas para revolverse contra el timador. Mucho cuidadito con el que fue munícipe de la villa y corte. Este jueves una mujer le intentó birlar el reloj, pero él se abalanzó sobre ella, cayeron los dos al suelo y al final fue el político quien se quedó con la riñonera de la asaltante. Misión cumplida, su reloj sigue dando las horas y el jubilado ha demostrado que aún se encuentra en forma. Se puede dar por contento porque, de no ser por una herida leve en la mano, ha salido prácticamente indemne del percance.

El exalcalde andaba por la calle Torrebeleña, en el distrito madrileño de Fuencarral, muy cerca de su casa, cuando una mujer le preguntó si había cerca una parroquia donde la pudieran atender. Muy solícito, Álvarez del Manzano le indicó dónde había una iglesia y la chica, muy agradecida, le tomó de las dos manos. Pero en realidad lo que quería la «señorita», en palabras del exregidor, no era besárselas, sino llevarse consigo su peluco. A este tipo de sustracción la llaman en la jerga del buen chorizo 'hurto amoroso': te roban la cartera, pero con mucho cariño.

Con el objeto en sus manos, la timadora salió corriendo, perseguida por un temerario Álvarez del Manzano que la alcanzó y derribó. «Me he tirado encima de ella y nos hemos caído los dos. Le he arrancado el reloj y una riñonera que tenía. Es decir que al final le he robado yo a ella», dijo la víctima del hurto. «En ese momento había un coche que por lo visto esta gente suele utilizar y donde ella se pensaba montar. Ha pasado un camión de la basura que se ha parado y ella se ha metido dentro del coche y se han ido», relató muy ufano Álvarez del Manzano, quien tras dejar la alcaldía ocupó la presidencia de Ifema.

«No tiene mayor transcendencia», sentenció el antecesor de Alberto Ruiz Gallardón. Pese a la aparente nimiedad del incidente, la policía y los servicios de emergencia se presentaron en el barrio de Puerta de Hierro para atender al político retirado, que sufre una contusión en la muñeca. «Los señores de la basura me han reconocido y han dicho que se quedaban conmigo», expresó el agredido.

La mujer que abordó al exalcalde ya ha sido reconocida por su víctima. Pertenece a una banda de rateros que desvalijan al incauto mediante la adulación y la empatía, para luego quedarse con alguna joya o dinero.

José María Álvarez del Manzano fue alcalde de Madrid entre 1991 y 2003, mandato en el que se caracterizó por su afición a excavar túneles y cantar villancicos con voz horrísona. Hoy puede cantar victoria y perderse en los intrincados laberintos de la fortuna. Sus compañeros de partido, entre ellos el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le recordaron con cariño, sentimiento que el exregidor ponga, quizá a partir de ahora, en cuarentena.