La autopsia de la mujer fallecida tras comer en el Riff apunta a que murió por aspirar su vómito Los investigadores barajan que la víctima tuviera hipersensibilidad a algún alimento o una patología no diagnosticada REDACCIÓN Jueves, 28 febrero 2019, 08:07

Los primeros resultados de la autopsia practicada a la mujer fallecida después de comer en el restaurante Riff apuntan a que se ahogó tras aspirar parte de su propio vómito, técnicamente una broncoaspiración, según confirmaron ayer fuentes de la investigación consultadas por LAS PROVINCIAS. Al parecer, la mujer sufría un episodio de vómitos continuos, situación que se conoce como hiperémesis, y quedó semiincosciente, lo que desencadenó el fatal desenlace. De esta forma, los investigadores creen que, al aspirar el vómito, se colapsaron sus vías respiratorias, lo que hizo que se ahogara y que los intentos de su marido por reanimarla no tuvieran éxito.

Ahora los esfuerzos se centran en averiguar, por un lado, por qué sufrió la citada hiperémesis, ya que la Conselleria de Sanidad tiene contabilizada otra treintena de intoxicados después de comer en el citado restaurante y ninguno de ellos sufrió un episodio tan grave.

Una de las posibilidades que se manejan es que la mujer presentara hipersensibilidad a algunos de los alimentos ingeridos en el menú degustación servido en el local el pasado 16 de febrero. Otra posibilidad sería que la fallecida tuviera alguna patología que no hubiese sido diagnosticada con anterioridad y que se viera agravada por comer algún producto determinado (en un primer momento se baraja que el origen de la intoxicación pudiera estar en unas setas llamadas colmenillas). En cualquier caso, hasta que no se conozcan los resultados definitivos de la autopsia y los informes del Instituto Nacional de Toxicología, donde se han remitido las muestras tomadas en el establecimiento, no se podrá determinar con exactitud los detalles del fallecimiento.

Desde la Conselleria de Sanidad no pudieron ayer dar más detalles de la investigación y recordaron que el asunto está ahora en manos del juzgado. Fuentes de Justicia, por su parte, recordaron que ésta es una hipótesis que se maneja desde hace días, por lo que los resultados iniciales apuntan a esta posibilidad.

Sanidad, por su parte, sigue rastreando el origen de la intoxicación. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que la ingesta de las citadas colmenillas, que acompañaban a un arroz meloso, podría ser la causante de los vómitos sufridos por los comensales, por lo que el departamento que dirige Ana Barceló buscó el origen de estos hongos.

Desde Sanidad informaron el martes de que las setas se distribuyeron desde Castilla y León y la conselleria «solicitó, en su momento, información relevante para la investigación del brote relacionada con el origen, especie y forma de comercialización (fresca o desecada) de este producto». A raíz de esta petición, las autoridades de Castilla y León «están haciendo controles complementarios en la empresa». En todo caso, insistieron desde Sanidad, «se mantiene la investigación y hasta que no estén los resultados de los análisis no se puede determinar la causa».