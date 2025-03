El conocido escalador Brad Gobright muere tras sufrir una caída en México

alba llano Viernes, 29 de noviembre 2019, 11:14 Comenta Compartir

El escalador Brad Gobright (31) falleció ayer miércoles en el valle de Potrero Chico (México), mientras rapelaba por la conocida vía de escalada llamada 'El Sendero Luminoso', una ruta de escalada con una dificultad de 7c y con un total 500 metros de altura.

Según ha señalado Protección civil del estado de Nuevo león, a través de sus redes sociales, el estadounidense falleció después de caer unos 300 metros mientras escalaba con su compañero Aiden Jacobson, quien ha conseguido sobrevivir a la brutal caída con lesiones en el tobillo derecho y otras partes del cuerpo.

Según testimonios del accidente, la cordada norteamericana no habría anudado el final de la cuerda, un error fatal que provocó la caída de Gobright y de Jacobson.

Una triste noticia para el mundo de la escalada que hoy se despide de uno de los escaladores más icónicos y mundialmente conocido por sus escaladas en solo integral (forma de escalada libre y sin cuerdas). También batió en 2017 y junto a Jim Reynold, el récord de ascensión al 'Nose', una de las vías más complicadas de 'El Capitán', en Yosemite.

Son muchas las figuras de la escalada que lloran la pérdida de Gobright. Uno de ellos ha sido Alex Honnold, que en 2014 escaló sin cuerda la misma vía en la que Gobright ha perdido la vida: «Era una alma cálida y amable, uno de los pocos escaladores con los que siempre me encantó pasar el día. Supongo que hay algo que decir acerca de la seguridad y de los riesgos inherentes de la escalada, pero eso no me importa ahora. Estoy triste por la muerte de Brad y por su familia. Brad era una verdadera joya de persona. Con sus fortalezas y debilidades (como sus impresionantes y fuertes dedos o por vivir en un Honda Civic), Brad era simplemente un buen tipo. Supongo que no hay mucho más que decir. Estoy triste. El mundo de la escalada ha perdido una verdadera luz. Descanse en paz», ha lamentado el conocido escalador en su cuenta de Instagram.