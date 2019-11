El jurado popular vuelve a entregar hoy su veredicto sobre el crimen de Diana Quer Enrique Abuín, alias 'El Chicle', durante el juicio por la muerte de Diana Quer. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El presidente del tribunal devolvió ayer el veredicto al jurado al considerar que existián errores de forma y algunas contradicciones en las respuestas al formulario que se le presentó A. AZPIROZ Sábado, 30 noviembre 2019, 12:53

El veredicto del jurado popular en el juicio por el asesinato de Diana Quer se conocerá, previsiblemente, hoy. Estaba previsto que la decisión que debe determinar el grado de culpabilidad de José Enrique Abuín, alias 'el Chicle', se conociera este viernes a las 10:00 horas. No obstante, el presidente del tribunal devolvió el veredicto al jurado, formado por cinco hombres y cuatro mujeres, al considerar que existián errores de forma y algunas contradicciones en las respuestas al formulario que se le presentó. También se reclamó una mayor fundamentación. La decisión fue respaldada por todas las partes.

Las partes personadas en la causa judicial por el crimen de la joven han sido convocadas este sábado a las 10,00 horas en relación al veredicto del jurado popular, que será revisado por segunda vez por el juez Ángel Pantín. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de que el jurado popular volverá a entregar su veredicto este sábado, «a última hora de la mañana o a primera de la tarde».

Esta es la segunda vez que los encargados de emitir el veredicto se lo entregarán a Ángel Pantín «después de pulir cuestiones formales» que el viernes propiciaron la devolución del documento al juez, que entendió que existían errores formales que requierían una mayor fundamentación y «posibles contradicciones». Las mismas fuentes han explicado que el jurado popular ha requerido la atención de la letrada de administración y justicia para corregir esas contradicciones y finalmente redactar el documento que se entregará de nuevo al juez.

Diana Quer desapareció en agosto de 2016 durante las fiestas de A Pobra (A Coruña). Su cadáver fue localizado casi 500 días después en un pozo situado en una nave abandonada de Rianxo, a donde 'el Chicle' condujo a la Guardia Civil tras ser detenido por el intento de agresión de otra joven, acción por la que también ha sido condenado.

Si el jurado considera que la joven sufrió abusos sexuales, algo que los forenses no han podido determinar debido al tiempo que el cuerpo permaneció sumergido en el pozo, 'el Chicle' se enfrentaría a una posible condena de prisión permanente revisable, algo que, en cualquier caso, decidirá el tribunal tras hacerse público el veredicto.

«¿Por qué es tan difícil hacer justicia?»

Mientras tanto, el empresario Juan Carlos Quer, padre de Diana se ha preguntado este sábado «por qué es tan difícil en este país hacer justicia para las víctimas».

A su llegada a los juzgados compostelanos, ha dicho a la prensa que después de un juicio que ha durado «dos semanas» en las que no se ha parado de hablar de los derechos «del detenido» se pregunta también «si mi hija tiene algún derecho». «Diana ha estado quinientos días en un pozo diciendo no es no y todavía cuesta que se le haga justicia», ha lamentado Juan Carlos Quer a la espera de que el juez evalúe el veredicto emitido por el jurado popular.

El empresario, acompañado por su hermano, ha admitido que se le hace «duro» que aún con el mensaje «de protección» enviado por Diana Quer «para que otras niñas acaben en un maletero, todavía tengas que escuchar que te mueve la venganza». «Diana también tenía derecho, al más importante que recoge la Constitución. El derecho a la vida y a mi hija se lo arrebataron», ha zanjado.