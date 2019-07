«David estaba obsesionado con su exmujery con los niños desde que se separaron» La madre del niño asesinado es consolada por sus familiares y vecinos durante la concentración. / EFE Un maltratador aprovechó el régimen de visitas para asesinar a su hijo de 11 años en Beniel antes de ahorcarse SÓCRATES SÁNCHEZ Sábado, 27 julio 2019, 03:17

«Él daba vueltas por el pueblo, a ver si podía ver a los críos. Decía que su suegra no le dejaba verlos». Francisco Javier Moñino era ayer uno de los vecinos de la localidad murciana de Beniel más reclamados por los periodistas. Pocos como él conocían a David, el hombre condenado por maltrato a su exmujer que unas horas antes, el jueves por la tarde, acabó a cuchilladas con la vida de su hijo menor, de once años, y se ahorcó en la cocina de la vivienda.

Los hechos ocurrieron durante el régimen legal de visitas en casos de separación, lo que llevó ayer al Defensor del Pueblo y a juristas de varias asociaciones a preguntarse si es adecuada la valoración del riesgo sobre los vástagos cuando hay un progenitor maltratador por medio. La propia vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, apostó por «una revisión del régimen de visitas». Desde el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, hasta los representantes del resto de partidos pidieron «firmeza» frente al «horror» de la violencia machista.

«Estaba todos los días por el pueblo a ver si la encontraba (a su exmujer). Yo le veía y le decía: 'David , deja de controlarla, tío'. Estaba obsesionado, lo ha estado desde que se fue la mujer hasta ahora. Obsesionado con ella, con los críos», explicaba ayer el vecino de Beniel, que durante un tiempo tuvo al parricida como compañero de trabajo en la construcción. «Lo ha tenido que hacer por joder a la mujer. A él le daba igual todo. Parecía que podía quitarse la vida, como ya hizo uno de sus hermanos, pero nunca que podía matar a uno de sus hijos», añadió frente al número 32 de la avenida Calvo Sotelo, en cuyo tercer piso se desencadenó la tragedia.

David S. O., de 39 años, se separó hace dos años y ahora se encontraba en pleno proceso de divorcio en los juzgados. La relación con su antigua pareja era tormentosa. Tenía una condena por violencia de género –en concreto por coacciones– y fue detenido el 18 de junio por quebrantar la orden de alejamiento. Por esos hechos le impusieron una pena de cuatro meses de prisión, que quedó suspendida a petición de la defensa y sin la oposición de los acusadores

Pese a los antecedentes, David veía con regularidad a su hijo pequeño, en cumplimiento de un régimen de visitas que seguía vigente –dos días a la semana durante dos horas–, pero no ocurría lo mismo con el mayor, de 17 años, que podía decidir por sí mismo si quería estar con su progenitor. «Por suerte, el mayor no fue a la casa y se ha escapado», sentenció Francisco Javier, quien aseguró que David sufría «depresión y me dijo que tenía cáncer de hígado». «Su comportamiento no era agresivo. Hablaba bien con todo el mundo».

La madre fue quien alertó a la Guardia Civil hacia las ocho y media de la tarde. Su expareja no le había devuelto al niño a la hora acordada. Los agentes se personaron en casa del varón y entraron con la ayuda de un cerrajero. El cadáver del pequeño, quien en apariencia fue apuñalado, estaba en el pasillo y su progenitor, ahorcado en la cocina.

«Algo ha fallado»

La noticia se propagó a gran velocidad y sumió Beniel en el estupor y el horror. «Me he quedado helada. La criatura no tenía culpa de nada», declaró Amparo Navarro, una vecina que reside junto al edificio donde se produjo el suceso. Se mostraba indignada al término de los tres minutos de silencio convocados en señal de duelo por el Ayuntamiento, en una concentración a la que asistieron la madre y la abuela materna del pequeño asesinado. «Los jueces tienen que controlar más estas cosas, porque esa persona no estaba para tener a su hijo en casa dos veces a la semana». La alcaldesa de Beniel, la socialista Carmen Morales, decretó dos días de luto oficial y consideró también que «algo ha fallado para que este menor no esté con nosotros. Estamos sumidos en una profunda tristeza».

Isabel María, cuya hija jugaba habitualmente con el niño fallecido, se lamentaba de que «mientras el hijo mayor podía elegir si acudía o no a ver a su padre, y no tenía relación con él, el menor estaba obligado por ley. No quería ir, pero su opinión no contaba. Era un crío muy bueno».