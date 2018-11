Una joven de 19 años, hija de un guardia civil, detenida por el asesinato de una menor en Madrid 01:12 La víctima, Denisa María, y la presunta homicida, Rocío M. / Vídeo: Atlas La investigación apunta a los celos como móvil del crimen | Los padres de la fallecida sostiene que la arrestada, novia de la expareja de su hija, le amenazó en varias ocasiones AGENCIAS Martes, 27 noviembre 2018, 17:49

La Policía ha detenido este martes en un pueblo de Toledo a una joven de 19 años, Rocío M., hija de un guardia civil, como presunta autora del asesinato de Denisa María, de 17 años, en Alcorcón (Madrid). La investigación apunta a los celos como causa más probable del crimen, ya que la víctima es la expareja del novio de la arrestada, que habría amenazado a la menor tanto verbalmente como por WhatsApp.

La detenida, que pasará este miércoles a disposición judicial, no se presentó en dependencias policiales, pese a que desde primera hora de ayer había sospechas de que podía ser ella, porque la familia de la víctima había advertido de amenazas, y finalmente, fueron los agentes quienes acudieron a detenerla, un desenlace al que habría contribuido el padre de la joven. El caso está bajo secreto de sumario.

El padre de la joven apuñalada, que afirma que la presunta homicida es hija de un guardia civil, asegura que su hija le contó que recibía «amenazas» de la novia de su expareja, aunque la última vez que habló con ella, el pasado sábado, le dijo que «lo tenía controlado» y que «había dejado de amenazarla». Además, señaló que aunque su hija le había contado las amenazas que recibía desde hacía algunas semanas, «nadie creía que podía llegar a una tontería como esta», porque su propia hija le había dicho que «está zumbada, está loca, que son solo palabras».

«Cuando me dijo que estaba amenazada le pregunté si quería que lo hablara con la chica o con el padre de la chica, que me comentó que trabaja en Guardia Civil. Entonces creo que son gente buena», ha narrado el padre, quien ha explicado que su hija le dijo que no hiciera nada, que «lo tenía controlado», ha repetido.

La madre de Denise, por su parte, ha resaltado que este caso marca «un antes y un después» respecto a atención que deben prestar los padres con sus hijos cuando reciben este tipo amenazas por el móvil. «Los jóvenes se toman muy a la ligera los mensajes y los padres también. Y son muy importantes, en cuanto hay una prueba hay que denunciar«, ha expresado.

Sobre Mario, la expareja de su hija, la madre ha señalado que la relación que tuvieron con él «no fue mala» y que no sabían si él conocía las amenazas que su pareja, ahora detenida, vertía sobre su hija Denise. «Si lo hubiésemos sabido, habríamos intervenido y hablado con Mario para que hablará con ella», ha lamentado la madre. Además, también han señalado que la actual pareja de su hija, Iván «esta destrozado» al igual que «sus padres» y todos los padres en general. En relación a estos últimos, ha vuelto a insistir en que «deben estar atentos» sobre lo que pasa alrededor de sus hijos para que esto «no vuelva a ocurrir».

Con todo, los padres de Denise «han pedido justicia» para su hija aunque han lamentado la situación que viven ahora los padres de la chica detenida: «Lo sentimos mucho pos los padres, lo decimos con lástima y dolor, pero esto no puede ser así», han apuntado el padre de la joven apuñalada.