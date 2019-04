Detenida la presidenta de «Infancia Libre» por secuestrar a su hijo y no escolarizarlo Una sentencia judicial establecía que el pequeño había quedado bajo la custodia del padre J.V. MUÑOZ-LACUNA Cuenca Lunes, 1 abril 2019, 16:07

La Policía Nacional ha detenido a María Sevilla, presidenta de la asociación «Infancia Libre» por un presunto delito de sustracción de menores al haber desobedecido una sentencia judicial que otorgaba la custodia de su hijo, de 11 años, al padre, tras un divorcio. Paradógicamente, la detenida preside una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es «luchar a favor de la protección integral de los derechos del menor».

La mujer se encontraba huida de la justicia desde septiembre de 2018 por haber incumplido esta sentencia. Las investigaciones se iniciaron, precisamente, en esa fecha cuando la autoridad judicial ordenó que se realizaran gestiones para localizarla y detenerla. Las pesquisas policiales dieron con su paradero y con el de su hijo en una finca de 6.000 metros cuadrados de Villar de Cañas (Cuenca), una propiedad vallada en todo su perímetro y con medidas de seguridad que impedían comprobar lo que sucedía en su interior.

Sin escolarizar

Los agentes descubrieron después que el niño no había sido escolarizado ni atendido en centros sanitarios de España y que el pequeño no mantenía ningún contacto con el exterior de la finca. En ésta convivía con su madre y con un hombre –actual pareja de la detenida- que era quien se encargaba en solitario de realizar la compra en establecimientos comerciales de la comarca y de vigilar la finca por las tardes realizando batidas por todo el perímetro para cerciorarse de que no había presencia policial. Era entonces cuando el niño salía de la vivienda para dar un breve paseo junto a su madre. Los investigadores también comprobaron que en esta casa de campo convivían con una menor de edad que ha resultado ser la hija de la mujer y de su actual pareja.