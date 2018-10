Las doce horas de agonía de Desirée Mariottini, la joven violada en manada y asesinada en Italia «Le dieron agua y azúcar mientras moría. Luego, cuando vieron que se estaba volviendo cianótica, la pusieron en un sofá y después murió» EL COMERCIO Gijón Sábado, 27 octubre 2018, 22:29

Los últimos minutos de la vida de Desirée Mariottini estuvieron teñidos de inmensa agonía. La joven italiana de 16 años, violada primero en grupo y asesinada después, sufrió durante horas una terrible tortura. Así lo relata este sábado el periódico italiano Il Messaggero, que describe con todo lujo de detalles el suceso. «Le dieron agua y azúcar mientras moría. Luego, cuando vieron que se estaba volviendo cianótica, la pusieron en un sofá y después murió», publican.

Mariottini falleció en un edificio abandonado llamado la 'Casa de las drogas', en el barrio de San Lorenzo de Roma.

El suceso, que ha conmocionado a Italia, se ha saldado con la detención de cuatro inmigrantes, acusados por un delito de homicidio y violencia sexual grupal y que, según los testigos, llevaron a cabo este horrible acto bajo los efectos de la heroína y «por diversión».

Doce horas de agonía

Según publica Il Messaggero, el primero de los detenidos fue Mamadou Gara, de 27 años, que confesó a la policía que conocía a Desirée. «Sí, tuvimos relaciones sexuales, pero no la violé. Cuando me fui, ella todavía estaba viva», aseguró en su declaración.

Los otros tres detenidos son los senegaleses Brian Minteh, de 43 años, Mamadou Gara, de 27 años, y el nigeriano Chima Alinno, de 46.

«No tengo nada que ver con esta historia. No fui yo, fueron otros», aseguraba Chima Alinno.

Según el informe, Desirée fue «primero drogada y luego sometida a relaciones sexuales repetidas sin consentimiento». Así lo demuestran también «varias lesiones encontradas en el cuerpo y en partes íntimas». Fueron doce horas de agonía en los que inmovilizaron «brazos y piernas» de la víctima durante la violación.

La investigación continúa

Las investigaciones siguen su curso y no se descarta que existan más personas implicadas. El edificio en el que la joven murió contaba, al menos, con doce personas en su interior la noche fatídica del 19 de octubre.

Il Messaggero recoge también las palabras de la amiga con quien Desirée había pasado los últimos dos días: «Le dije que viniera a mi casa, pero ella dijo que quería quedarse allí. Me enfadó y me fui. Eran las 11:30 de la noche, todavía estaba viva». Su madre, Barbara Mariottini, denunció el miércoles 17 que no tenía noticias de su hija. Desirée, al parecer, vivía con sus abuelos y no era la primera vez que desaparecía sin avisar.

Desirée partió de Cisterna di Latina, localidad de 35.000 habitantes, a unos 50 kilómetros de Roma, y se dirigió al edificio el día 17, convertido casi en un estercolero, en busca de una dosis de heroína. Al no disponer de dinero aceptó tener una relación sexual con un distribuidor de droga. Después se corrió la voz: «La chica blanca ha vuelto y está disponible». El día 18 por la mañana, la joven presentaba ya síntomas evidentes de abstinencia y algunos testigos le instaron a abandonar las instalaciones. Sin embargo, no hizo caso. Diversos inmigrantes la rodearon y la ultrajaron por turno en una espiral del horror.

«Depredadores sin piedad»

Desirée estuvo en un infierno durante dos días. Primero la dejaron prácticamente inconsciente con drogas y alcohol, después la violentaron durante horas hasta su muerte. La violaron al menos cuatro inmigrantes, que viven del tráfico de drogas mientras que una docena de personas pudo ver que las condiciones de Desirée empeoraban de hora en hora. Cuando después de dos días una persona llamó al servicio de urgencias señalando que «una joven está muy mal», era demasiado tarde. Cuando la policía llegó, encontró que Desirée estaba muerta desde al menos una hora.

La autopsia ha revelado la violencia repetida. La fiscal, María Paola Tomaselli, en la orden de detención, los define así: «Depredadores que han violentado salvajemente a una chica muy joven indefensa, sin ninguna piedad».

El padre, comerciante de la droga

El diario La Stampa, en un artículo titulado 'Desirée y aquel padre de doble moral', escribe que «cada tragedia encierra otra, no menos ejemplar». En el caso de Desirée, «hay una figura no secundaria, una dramática máscara italiana, la del padre», afirma el diario turinés, que añade: «El hombre, que a la hija no ha dado el apellido, es, según la investigación policial y sentencia de la magistratura, un comerciante de droga, o mejor dicho un jefe del tráfico en su zona. Pero quería impedir a la hija de hacer uso de las sustancias que él mismo traficaba y, para lograrlo, no dudaba en recorrer a métodos fuertes, hasta el punto de que la joven lo había denunciado».