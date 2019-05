Lleva a su hija a la guardería y vuelve repleta de mordeduras Imagen en la que se muestran los más de 20 mordiscos que recorrían el cuerpo del bebé. / Facebook La niña presentaba 25 marcas en su cuerpo, lo que dio pie a una investigación policial EL COMERCIO Gijón Jueves, 2 mayo 2019, 21:40

Estados Unidos se ha visto conmocionado por una historia difícil de creer. Alice Bryant, una mujer de Arizona, ha denunciado públicamente que su hija, de apenas quince meses, volvió de la guardería un día cualquiera con el cuerpo repleto de mordeduras.

Junto a las duras imágenes del cuerpecito de la niña cubierto de marcas, Alice cuenta en las redes sociales que cuando llevó a la pequeña al centro estaba bien y que al recogerla no notó nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando se dispuso a cambiarle la ropa vio que su cuerpo estaba lleno de mordeduras. En total, 25.

«Se me revolvió el estómago. Me sentí enfada y triste a la vez. Me quedé como diciendo: «¿De verdad son mordiscos?. Y entonces mi mente dejó de pensar, se quedó bloqueada, y empecé a llorar. El hecho de que [los empleados de la guardería] no me dijeran nada cuando la recogí [a la niña] es pasmoso», relató Bryant a la cadena local KOLD News 13.

La mujer denunció los hechos ante la Policía, así como ante el departamento de Servicios de Salud de Arizona, el pasado 26 de febrero (día en que sucedieron los hechos). En ese momento comenzó una investigación alrededor de la guardería, la Creative Beginnings Daycare de Tucscon; sin embargo, hubo un momento en que se dejó de avanzar en el caso.

Dos meses más tarde y viendo el panorama, Bryant decidió colgar una fotografía de las heridas de su hija en Facebook para denunciar, ante sus allegados y conocidos, la lentitud de las autoridades y las instituciones, ya que, hasta ahora, solo han dado explicaciones que –a juicio de la mujer– son muy poco satisfactorias: le han dicho que, probablemente, el autor de las dentelladas fuera un compañero de la pequeña y que los monitores, en ese momento, no estuvieran pendientes.