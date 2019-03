Una jauría de perros ataca a un periodista en directo El reportero trató de tranquilizar a los canes, que le rodearon e incluso le mordieron varias veces en la pierna EL COMERCIO Gijón Lunes, 18 marzo 2019, 23:32

Tremendo susto de un periodista del canal de televisión argentino Telefé. Roberto Funes se encontraba haciendo un conexión en directo desde el refugio de animales en Berazategui (Argentina) cuando se vio sorprendido por una enorme jauría de perros que acudieron a atacarle mientras que hablaba a la cámara.

La cámara captó los intentos del reportero para tranquilizar a los canes, que le rodean e incluso le muerden varias veces en la pierna. «Los perros me han lastimado», gritaba Funes mientras intentaba escapar de los animales. «Es una locura». Ante la tensión vivida, el reportero optó por subirse al maletero de un coche y escapar de los animales. «Si no lo hubiera hecho me hubieran roto las piernas».