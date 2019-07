El jeque Khalid Al Qasimi, diseñador de moda, hallado muerto en su ático de Londres El joven tras un desfile. / EFE Los tabloides hablan de una orgía de «sexo y drogas» I. GALLASTEGUI Jueves, 4 julio 2019, 06:07

El diseñador de moda Khalid Al Qasimi, hijo del emir de Sharjah, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos (EAU), murió el lunes en su piso de Londres, en circunstancias que la Policía metropolitana está investigando. Según la prensa sensacionalista, el jeque, de 39 años y propietario de su propia firma de moda, falleció en una «orgía de sexo y drogas». El hermano mayor de Khalid murió hace ahora veinte años de una sobredosis de heroína en la finca familiar en Sussex (Inglaterra).

Los restos de Al Qasimi recibieron sepultura ayer en el cementerio de Jubail, en su país natal, tras un funeral de Estado en la mezquita Rey Faisal a la que asistió la plana mayor del reino. Las banderas ondearán a media asta durante los tres días de luto oficial.

El cadáver del empresario fue encontrado el lunes por la mañana por los servicios de emergencia, que recibieron el aviso de una «muerte repentina» desde un ático en un bloque de apartamentos de lujo en Knightsbridge. Una fuente dijo a 'The Sun' que en la vivienda se había celebrado la noche anterior «una fiesta en la que algunos invitados tomaron drogas y practicaron sexo». El tabloide añadía que la Policía encontró drogas en el piso, pero no ha habido ningún comunicado oficial en ese sentido. Según la BBC, la autopsia practicada el martes no arrojó resultados concluyentes sobre las causas de la muerte del joven.

Khalid se educó en Reino Unido desde los nueve años, estudió francés y español en el University College, y arquitectura y diseño en Central Saint Martins. En 2008 debutó con su primera colección de moda masculina y en 2016 fundó su propia marca, Qasimi, con la que ha participado con éxito en varias ediciones de las semanas de la moda de Londres y París. Hace apenas tres semanas había presentado su colección primavera-verano 2020, que incluía modelos masculinos con velos similares a los hijab que visten las mujeres en algunos países musulmanes.

En su cuenta de Instagram, la firma de la que era director creativo anunció el martes la muerte «inesperada» del hijo de su alteza el jeque de Sharjah. «Khalid era alabado por su tenaz y sensible exploración de asuntos sociopolíticos, en particular los vinculados a Oriente Medio y su a menudo tensa relación con occidente, un tema muy cercano a sus sentimientos y a su educación–señala el comunicado–. El mundo del diseño ha perdido a un gran filósofo y artista, y pedimos que la intimidad de la familia, el equipo y la marca sean respetados en este momento tan difícil».

Rico gracias al petróleo, Sharjah es el tercer emirato más grande de EAU, con 800.000 habitantes, y el único con costa tanto en el Golfo de Omán como en el Golfo Pérsico. A pesar del estilo occidental de vida –y aparentemente, también de muerte– que llevaban los dos vástagos del emir, en el país islámico rigen desde 2001 severas normas de 'decencia' que afectan, por ejemplo, al código de vestimenta, la relación entre hombres y mujeres solteros o la venta y consumo de alcohol, estrictamente prohibido.

Hermanados con Granada

Tras la muerte de sus dos hijos varones, Sultán III aún tiene cuatro hijas vivas, pero su heredero es desde hace años uno de sus sobrinos. El soberano es un hombre educado en Kuwait, Egipto e Inglaterra, amante de la cultura, que ha publicado varias obras literarias. El pasado abril inauguró un intenso programa de actividades en Sharjah, nombrada Capital Mundial del Libro de 2019.

El viejo jeque, que habla perfectamente castellano, ha visitado en varias ocasiones España y, en concreto, Granada, con la que la capital del emirato está hermanada desde 2009. Ala provincia andaluza viajó con motivo de la inauguración de las mezquitas del Albaicín y de Puebla de Don Fadrique, cuya construcción financió, y de una gran exposición sobre costumbres, arte y patrimonio de su país.