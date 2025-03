El ataque con granada contra un centro de 'menas' de Madrid desata una bronca política

R. C.

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Miércoles, 4 de diciembre 2019, 13:24 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

La tensión que se vive desde hace semanas en torno al centro de menores extranjeros no acompañados (menas) del barrio madrileño de Hortaleza se elevó este miércoles al máximo, cuando un desconocido lanzó durante la mañana una granada real, aunque de poca carga explosiva, al patio del recinto. El ataque no provocó víctimas pero sí levantó una polvareda política después de que el Gobierno y Podemos relacionaran el atentado con el «discurso del odio» contra estas instalaciones para 'menas' que Vox había criticado con mucha dureza.

El artefacto fue localizado sobre las once de la mañana por un vigilante de seguridad cerca de una papelera de la cancha de baloncesto. Fueron los responsables del centro los que avisaron a la Policía Nacional. Unidades de Seguridad Ciudadana y Guías Caninos se desplazaron de inmediato al centro situado en la calle Valdetorres de Jarama, donde, tras comprobar que el artefacto no era ficticio, avisaron a los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional.

Los artificieros, tras confirmar que efectivamente era una granada real de entrenamiento de las que se suelen usar en los ejercicios militares, detonaron el artefacto de forma controlada, sin que se produjeran contratiempos. Según fuentes policiales, la granada se encontraba en buenas condiciones y contaba con una carga escasa de explosivo, pero estaba reforzada con un cantidad considerable de metralla, que podía haber sido mortal de haberse detonado cerca de una persona.

Tras la explosión controlada, los Tedax se llevaron los restos del artefacto para su análisis. Los agentes también estudiaron las imágenes de las cámaras de seguridad que vigilan el centro para tratar de identificar a la persona o personas que lanzaron el artefacto, presumiblemente a primera hora de la mañana de este miércoles.

La tesis principal de trabajo de los investigadores es que el ataque ha sido obra de grupos de ultra derecha, aunque no se descarta que detrás del incidente puedan estar grupos latinos o algún interno. Por el momento no hay pistas concretas que señalen a nadie en particular, insistieron mandos policiales.

Vídeo.

El centro de Hortaleza ha sufrido numerosos ataques, el más grave un intento de asalto por parte de 30 jóvenes el pasado 30 de octubre. También ha estado en el punto de mira de bandas latinas, que han tratado de agredir en distintas ocasiones a los menores tutelados. Los vecinos de la zona también se han manifestado en repetidas ocasiones quejándose de la inseguridad que provocan en el barrio los menores. El pasado noviembre, el grupo ultra Hogar Social se unió a las protestas vecinales.

Vox también puso el foco el pasado otoño en los problemas de inseguridad provocados supuestamente por los 'menas' en Hortaleza. Su líder en Madrid, Rocío Monasterio, visitó el barrio en octubre. El propio Santiago Abascal, vecino de Hortaleza, denunció la situación de su barrio durante el debate electoral televisivo.

«Vergonzoso»

La formación de ultraderecha se apresuró a condenar el ataque. El partido de Abascal dijo «lamentar que algunas formaciones utilicen unos hechos tan graves para atacar a nuestra portavoz». «Es vergonzoso que se use la violencia, injustificable en cualquier caso, con fines políticos», denunció.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ajeno a las explicaciones de Vox, achacó a los discursos «de odio y de intolerancia» incidente de Hortaleza. «Esto es lo más preocupante de los discursos de odio», insistió Grande-Marlaska, quien lamentó las intervenciones de muchas personas «que lanzan manifestaciones verbales creyendo que son inanes y no tienen efectos», pero que son llamadas «a la xenofobia y a la discriminación».

«Incidentes como el ocurrido en Hortaleza pueden ser la antesala de hechos más graves», abundó antes de subrayar la importancia de ser «muy vigilantes con los discursos de odio, porque afectan a la diversidad, a la igualdad y a la tolerancia».

El ministro no fue el único en insinuar de forma velada la relación entre el ataque y las críticas de Vox. La portavoz de Unidas Podemos en Madrid, Isa Serra, culpó del ataque a los que «criminalizan» a los menores.

Esta mañana nos hemos manifestado junto a los vecinos que sufren agresiones, inseguridad y robos en los alrededores del centro de MENAS de Hortaleza.



FUERA DELINCUENTES DE NUESTROS BARRIOS pic.twitter.com/Fsl3AApJzc — Hogar Social (@HogarSocial_) November 17, 2019

🔴 Tensión en Hortaleza entre vecinos y, como no, menas que han llegado al barrio. Allá donde van, causan problemas, pero les seguimos manteniendo en detrimento de nuestra sociedad ¿Hasta cuándo?



📢 Los inmigrantes ilegales destruyen la tranquilidad de los barrios #MenasFuera pic.twitter.com/llkwnBjlUd — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 31, 2019