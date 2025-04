La madre afirma que la menor ahogada en Mijas estaba recibiendo clases de natación

FERNANDO TORRES, ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Domingo, 29 de diciembre 2019, 08:51 | Actualizado 13:00h. Comenta Compartir

Una incógnita que parecía cerrada vuelve a abrirse: ¿sabían nadar el hombre y sus dos hijos que murieron ahogados en la piscina del Club la Costa World el día de Nochebuena? La Guardia Civil, encargada del caso, aseguró el pasado viernes que no, definiendo lo ocurrido como «un trágico accidente» ocasionado por la «falta de pericia en el agua de las víctimas». Pero la familia, esa misma noche, difundió un comunicado asegurando que sí tenían conocimientos de nado. Ayer, el abogado fuengiroleño que representa a la familia Diya, Javier Toro, dio más datos al respecto y reveló que, en declaraciones a los investigadores, la madre declaró que la menor de los tres ahogados estaba recibiendo clases de natación. «La última la recibió semanas antes de viajar a la Costa del Sol».

Tras ello, en una comparecencia antes los medios, Toro anunció que ya se han personado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola. «Todavía no hemos tenido acceso y tan pronto lo tengamos valoraremos la investigación de la Guardia Civil, la respetamos pero no descartamos, en el caso de que no se detectase cuál fue la causa determinante de ese trágico suceso, hacer una investigación paralela a través de unos ingenieros».

El abogado insiste en que entienden que «algo tuvo que suceder para que tres personas se ahogasen en un complejo hotelero». Asegura que confían «en la Justicia y en la Guardia Civil» pero que la investigación paralela es una opción abierta, en la que se podrían desarrollar más «pruebas periciales». «Vinieron de vacaciones y fallecieron los tres en la misma piscina, es algo muy, muy raro, muy, muy improbable, tiene que haber más causas que un simple accidente como la Guardia Civil ha apuntado».

Por otro lado ayer aseguró que parte de la información publicada estos días en la prensa española y británica no es correcta, pese a estar confirmada por las autoridades de forma oficial: «Queremos desmentir una serie de informaciones que por desgracia no nos han llegado directamente de la Guardia Civil». En primer lugar, el letrado asegura que «bajaron todos los miembros de la familia a la piscina respetando las reglas del Club La Costa». Además, afirma que «en ningún momento dijeron en sus declaraciones ante la Guardia Civil que no supieran nadar, eso es completamente falso y así lo atestigua la declaración de tanto la hija como la madre». Prosigue el letrado asegurando que el único miembro de la familia que no tenía nociones de natación era la madre, motivo por el cual no se lanzó al agua. «Entendemos que algo tuvo que suceder para que esa desgracia ocurriera, para que tres personas murieran en la piscina del complejo».

«Error en la traducción»

Con respecto al hecho de que la propia Guardia Civil dijera este viernes de forma oficial que la familia no sabía nadar, Toro apunta a un posible «error de interpretación en la traducción o en las declaraciones». En este punto asegura que no están queriendo contradecir a la Guardia Civil, pero insiste: «En ningún momento dijeron que no supieran nadar, eso no lo ha dicho ella».

El letrado recordó que la madre y la hija son las únicas personas que vieron lo ocurrido, por lo que hay que darle «veracidad». «Insisten en que nunca han dicho que no supieran nadar». «Tuvo que pasar algún tipo de causa, algún tipo de succión para que se fueran hacia el centro; tal vez la forma irregular de la piscina, que es cóncava… habrá que ver las causas de lo que ha ocurrido».

Por otro lado, añadió que «si hubiera habido socorrista» no se estaría hablando de «este triste suceso». Con respecto a la ley que regula este tipo de recintos –que establece 200 metros cuadrados de lámina de agua para que el personal de vigilancia sea obligatorio–, Toro asegura que «habrá que hacer una investigación». «No es menos cierto que estamos ante un uso hotelero, es decir, la intensidad del uso de esta piscina no es el mismo que el de una piscina normal de una comunidad de propietarios». Toro asegura que si se viaja por España «cualquier hotel tiene un socorrista», ya que aunque no es obligatorio, «sí es aconsejable».