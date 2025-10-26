El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un oso pardo ha sido atropellado en la localidad leonesa de Rabanal de Abajo, en Villablino.

Muere un oso atropellado en Villablino, en León

El cuerpo ha sido trasladado a León para realizar la necropsia

J. L. R.

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:11

Una hembra de oso pardo ha fallecido después de haber sido atropellada en la carretera CL-631 a su paso por la localidad de Rabanal de Abajo, perteneciente al municipio de Villablino, en la provincia de León.

El vehículo, un todoterreno, atropelló al animal durante la noche del sábado. En el lugar del suceso se personaron agentes de Medio Ambiente, así como la Patrulla Oso, que confirmaron la muerte de la osa.

El accidente no causó daños personales y el cuerpo fue trasladado a León para realizar la necropsia.

