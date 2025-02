Una mujer latinoamericana agredida en un autobús al grito de «sinvergüenza, a tu puto país» El Ayuntamiento de Madrid abre un expediente informativo sobre un suceso que no consta a la empresa de transportes

EL COMERCIO Gijón Miércoles, 6 de noviembre 2019, 15:55 Comenta Compartir

Según un vídeo difundido por la plataforma 'Es Racismo', una mujer de origen latinoamericano ha sufrido una agresión «racista y machista» en la línea 77 de los autobuses madrileños. En las imágenes, publicadas el pasado 2 de noviembre, se aprecia a un hombre que comienza a discutir con la mujer y le espeta «sinvergüenza» y «a tu puto país». A reglón seguido, el presunto agresor se acerca a la mujer entre gritos y le propina una bofetada y hace el gesto de lanzarle una patada.

Así, desde la plataforma han explicado que en el vídeo se puede ver como el agresor insulta y golpe a la mujer por no cambiarse de asiento «ante la pasividad de los demás viajeros». «Nos sentimos inseguros», han afirmado.

Por su parte, fuentes de la EMT han asegurado a Europa Press no tener «ninguna constancia» de este suceso ya que se trata de un vídeo grabado por un particular. Además, han indicado que han revisado las imágenes de esta misma línea y no han encontrado nada al respecto.

El Ayuntamiento de Madrid ha condenado «cualquier tipo de agresión que se produzca en la ciudad» y abrirá un expediente informativo para verificar la agresión a la mujer latinoamericana en el autobús.