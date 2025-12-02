El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro

La mujer había alquilado la vivienda que tenía asignada como domicilio tras el divorcio

P. Á.

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:10

Comenta

Un hombre podrá dejar de pasarle una pensión compensatoria de 2.000 euros mensuales a su exmujer tras haber demostrado ante la justicia que ella vive de forma continuada en el domicilio de su nueva relación. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha estimado el recurso de apelación presentado por el exesposo tras considerar acreditada la «convivencia estable con otra persona» a partir de un informe de detective privado incorporado a las actuaciones. Además, se ha demostrado que la vivienda que tenía ella asignada como domicilio tras el divorcio «se encuentra alquilada». Extremo confirmado por una agencia inmobiliaria, y que reforzaba la conclusión de que residía de forma continuada en el domicilio de su nueva pareja.

La sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia reproduce literalmente el contenido del informe de investigación del detective afirma.

Para la Sala, estos elementos permiten afirmar la existencia de una verdadera convivencia «more uxorio», estable y pública, suficiente para activar la causa de extinción prevista en el artículo 101 del Código Civil que establece que: «El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona».

El tribunal recuerda que la pensión compensatoria se fijó tras la separación judicial en 2.000 euros mensuales por un período máximo de diez años, atendiendo al desequilibrio económico que afectaba a la beneficiaria. Dicha cuantía fue ratificada posteriormente en el convenio incorporado a la escritura pública de divorcio de octubre de 2022, manteniéndose las obligaciones a cargo del obligado al pago.

La Audiencia corrige el criterio de la sentencia recurrida, al señalar que no es necesario demostrar que la nueva convivencia sentimental haya generado una mejora económica relevante para la beneficiaria.

La Sala explica que basta con que exista una convivencia marital estable, conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la «vida marital» como causa autónoma de extinción. Y en este caso «se considera acreditado que ésta mantiene una relación de convivencia marital con otra persona, continuada, estable y permanente». Por lo que la Audiencia declara extinguida la pensión compensatoria con efectos desde la fecha de la resolución. Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación.

