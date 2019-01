Las terribles imágenes de la paliza de un joven a su novia, a la que luego intenta asfixiar «Deja de pegarme», se oye decir a la víctima en el vídeo EL COMERCIO Gijón Miércoles, 2 enero 2019, 17:08

El brasileño Victor Junqueira, de 24 años, fue captado con una cámara de teléfono móvil oculta, atacando a Luciana Sinzimbra, de 26 años, después de que la pareja regresara de una salida con amigos a un restaurante local el 15 de diciembre en la ciudad de Goiania, Brasil.

Sinzimbra, abogada, dijo al informativo de televisión Globo G1 que había dejado un regalo en el bar, lo que enfadó a su novio. «No puedes creer que la persona con la que pasaste tres años te lastimará, te golpeará o [intentará] matarte», dijo Sinzimbra el domingo.

La joven dijo que temía que la discusión pudiera intensificarse y por eso escondió su teléfono en su habitación, con la cámara frente a ellos, y la puso a grabar.

La grabación, que ella dice que fue publicada sin su aprobación, mostraba a Junquiera sentado frente a Sinzimbra llorando en la cama. De repente, él le abofeteó la cara y le golpeó las piernas repetidamente.

«Deja de pegarme», se oye decir a Sinzimbra en el video. «Me estás golpeando de nuevo». Durante el ataque, Junquiera acusa a Sinzimbra de mentir. «Te golpearé más», amenazó antes de agregar, «me mentiste todo el tiempo». Momentos después, saltó a la cama, agarró a Sinzimbra por el cuello y la golpeó en la cama.

Según el canal de noticias R7, la víctima fue a una comisaría de policía local el día del asalto y presentó cargos contra Junqueira. El agresor no fue arrestado, pero se le impusieron «medidas de precaución», incluso prohibirle que se pusiera en contacto con Sinzimbra mientras el Ministerio Público de Goiás vigila el caso.

Junquiera fue acusado de lesiones, amenazas y violencia doméstica y se enfrenta a cuatro años y seis meses de cárcel.

Sinzimbra declaró que decidió denunciar pensando en sus tres sobrinas. «No podía ver cuánto me afectó. Lo hice por mis sobrinas, tengo tres sobrinas pequeñas. Y pensar que la gente vive en un mundo donde lo encuentra normal, que no se mete en una pelea de marido y mujer. No es así».

«Él está tratando de digerir eso, analizar lo que le hizo llegar a esa situación. Está extremadamente arrepentido por haber llegado a donde llegó. Él no es un tipo violento. Ambos se habían embriagado », dijo el abogado del piloto, Romero Ferraz Filho.

Las cifras de violencia doméstica en Brasil son alarmantes. Cada hora son maltratadas 25 mujeres y en 2017 fueron asesinadas 4.539 mujeres.