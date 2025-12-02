'The base': así es la organización terrorista neonazi que estaba lista para atentar en España La Policía Nacional sostiene que los integrantes de la célula desarticulada estaban listos para actuar

Primer golpe policial de la historia en España a un grupo terrorista supremacista blanco. La Policía Nacional ha desarticulado esta semana una célula del grupo neonazi 'The base', una organización fundada en 2018 en Estados Unidos y que la Unión Europea añadió el pasado año en su lista de organizaciones terroristas. De hecho, los agentes sostienen que esta célula, tras haberse adiestrado, estaba ya lista para cometer atentados en territorio nacional.

Este movimiento opera a través de una red internacional descentralizada y clandestina de pequeñas células con el fin de realizar ataques y prepararse para una «guerra racial», según precisa la Policía en un comunicado. La investigación iniciada este año permitió descubrir el grupúsculo español, cuyos miembros estaban «altamente radicalizados» y habían realizado entrenamientos «utilizando técnicas y material paramilitar».

Fue en 2018 cuando el estadounidense Rinaldo Nazzaro fundó 'The base' como red para los nacionalistas de extrema derecha que se preparaban para un conflicto armado, antes de instalarse en San Petersburgo y adquirir la ciudadanía rusa, según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), un grupo de reflexión con sede en Washington.

En estos siete años de actividad, la organización supremacista ha creado una red internacional de células paramilitares para reclutar militantes a quienes incitan a llevar a cabo acciones violentas. Han llegado a manifestar su disposición a «a realizar ataques selectivos para la causa». Su ideología es el 'aceleracionismo', que pretende provocar inestabilidad para generar un colapso que derive en una revolución social. No obstante, esta corriente ideológica no es exclusiva de movimientos de extrema derecha y no siempre conlleva el uso de la violencia.

«Colapsar las instituciones democráticas»

En los últimos meses, los sospechosos que actuaban en España habían alentado «a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa», detalla la Policía Nacional. El jefe de la célula estaba «en contacto directo» con el fundador del grupo estadounidense, que llamó recientemente a «la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales».

Los agentes detuvieron a tres personas la semana pasada, entre ellos el jefe de esta célula española, que ya ha ingresado en prisión. Durante los registros, realizados en la provincia de Castellón, las fuerzas del orden requisaron dos armas de fuego, municiones y objetos de propaganda neonazi.