La genial respuesta de unos padres a la guardería que les pidió vestir más 'femenina' a su hija Los padres recibieron una insólita nota y no se quedaron cruzados de brazos EL COMERCIO Gijón Miércoles, 22 agosto 2018, 11:24

Una guardería de Dinamarca envió una nota muy sorprendente a unos padres. El motivo, la ropa que vestía la pequeña.

El padre, Steve Rold, compartió en reddit esta experiencia que les pilló a él y a su esposa Jessica totalmente desprevenidos. «Unas cuantas de las cuidadoras más mayores de la guardería empezaron a sugerirle a mi esposa que deberíamos ponerle más vestidos a nuestra hija. O lazos en el pelo, para que los otros niños supieran que es una niña».

«Nunca nos molestamos en averiguar los géneros de nuestros hijos antes de tiempo. La mayoría de lo que lleva nuestra hija es heredado de nuestro hijo, y lo compramos antes de que supiéramos siquiera que era niño».

Como respuesta, Jessica ha decidido gastar una broma a las cuidadoras y

Kid Steve y Jessica Rold, los padres de la niña

posteó en las redes sociales un foto de su hija en la que le pegaron un post-it en la cabeza con el dibujo de un lazo.«Ya sea por una cuestión cultural o generacional, comprendemos que las maestras no tenían mala intención. Tal vez pensaron que no se nos había pasado por la cabeza vestirla de manera diferente o simplemente, no querían responder a un millón de preguntas de los otros niños sobre por qué no iba vestida de rosa y con flores», aclaró la madre sin buscar polémica.