Las técnicas de los ladrones para entrar a robar este verano 01:00 Los ladrones aprovechan estos días en que muchos vecinos están de vacaciones ATLAS ESPAÑA Miércoles, 7 agosto 2019, 23:41

Los ladrones aprovechan estos días en que muchos vecinos están de vacaciones. Estudian las viviendas para saber si hay alguien o no, y realizan marcas en los telefonillos para identificarlos. Otra técnica habitual es la de utilizar un señuelo: colocan un hilo de silicona o pegamento entre la puera de la vivienda y el marco, de forma que si la puerta se abre el hilo se rompe. Para evitar estos susto es mejor emplear los trucos habituales: no desactivar timbres, tener a alguien que vacíe nuestro buzón, no cerrar del todo las persianas o dejar alguna luz encendida. Son algunas ayudas para evitar que la vuelta de vacaciones se haga aún más cuesta arriba.