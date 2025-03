«Ahora toca poner al peatón en el centro de la seguridad vial»

José Antonio Guerrero Madrid Domingo, 13 de septiembre 2020, 01:04 Comenta Compartir

Pere Navarro (Barcelona 68 años) es 'repetidor' en el examen práctico de gestionar la seguridad vial de los españoles. Ya lo hizo durante ocho años en la época de Zapatero («¡qué bonitos aquellos tiempos en que todo se consensuaba»!) y ahora ha vuelto a ponerse al volante de la DGT con Sánchez. Navarro, un ingeniero que ha logrado rebajar la siniestralidad en las carreteras, está satisfecho, que no contento, con el balance de accidentes mortales de este verano y, después de tantísimos años de campañas, no se explica por qué siguen muriendo conductores por no hacer clic con el cinturón de seguridad.

-Por empezar por la última polémica… ¿qué le parecen las críticas de la Fiscalía del Estado a las señales de tráfico por machistas?

-Es verdad que las señales de tráfico se diseñaron como hace treinta años, pero en todo caso en estos momentos tenemos una pandemia con repuntes importantes… así que creo que hay que estar a lo que hay que estar.

-¿Qué conclusión saca de la siniestralidad de este verano 'extraño'? Ha habido un 9% menos de desplazamientos, pero solo un 6% menos de fallecidos.

-La primera conclusión es positiva. Cuando presentamos la Operación Verano estábamos muy preocupados porque después del estado de alarma, después del confinamiento, después de haber estado unos meses sin conducir, llegó la desescalada y aumentaron los accidentes. Vimos también que aumentaban las velocidades, probablemente por una conducción algo impulsiva o el querer llegar antes. Así que afrontamos el verano preocupados, pero al final los datos (202 fallecidos, la cifra más baja de la serie histórica, que comprende los últimos 20 años) nos dicen que la conducción se ha normalizado. Los resultados son razonables.

-Y 28 muertos por no llevar cinturón de seguridad… ¿no es incomprensible después de tantas campañas?

-Sobre todo porque si lo hubiesen llevado, la mitad se habría salvado. Hacer clic es la diferencia entre salvarse y matarse. ¡Mire que llevamos años y años insistiendo en campañas! Cuesta entenderlo. Quizá responde a esta situación de pandemia y que tenemos la cabeza en otras cosas.

-Los fallecidos han descendido en todos los grupos de edad, excepto en los menores de 25 años… ¿a qué responde?

-Los mayores de 65 años en estos momentos están muy concienciados y sensibilizados, van con mucho cuidado y mucha prudencia por la covid y los muertos en esa franja han bajado drásticamente. En cambio los jóvenes se sienten como inmunes al riesgo, como si fueran eternos.

-La mayoría de los accidentes mortales (76%) se han producido en carreteras secundarias, ¿no son seguras?

-La autopista y la autovía son muy seguras y cuando salimos de ahí no adecuamos la conducción a las condiciones de las carreteras secundarias. Y hay muchos desplazamientos cortos. En el viaje largo uno se prepara y está muy concienciado. En el corto para ir a la pastelería o al pueblo de al lado, hay una relajación.

-¿Está a favor de poner algún tipo de tasa al uso de autovías?

-Es lógico que el que las use pague por su conservación y mantenimiento, y no el que no tiene coche. Pero es un tema delicado.

-Usted se mueve en moto (compartida) por Madrid; uno de cada cuatro muertos iba en moto…

-Nos sigue subiendo el parque de motos y siempre que hay problemas con el transporte público una de las alternativas es comprarse el 'scooter'. Están bajando los fallecidos en todos los medios de desplazamiento, menos en el de las motos. Además tenemos carreteras secundarias a las que van muchos moteros los fines de semana a trazar curvas. Ahí se concentran accidentes de salida de la vía, y vamos a actuar.

-¿Es partidario de obligar a los mayores de 16 años a llevar el casco en patinetes y bicicletas en las ciudades?

-Lo recomendamos. Es una mejora de la seguridad indiscutible.

-Con los patinetes cada ciudad tiene sus normas, ¿no se necesitaría una legislación nacional?

-Seguro, no puede ser que en unos sitios haya una normativa y en otros, otra. Eso genera inseguridad para el ciudadano.

-Y el peatón, ¿cuándo se va a poner el foco en su seguridad?

-Cuando se hizo el Reglamento de Circulación el gran protagonista era el coche. Ahora el gran protagonismo lo tienen peatones, ciclistas y motoristas. Hay que revisarlo para mejorar la seguridad en esos casos, sobre todo del peatón, que antes era visto como un obstáculo para la circulación y ahora hay que darle el protagonismo que merece. Colocar al peatón en el centro de la política de seguridad vial será un motor de transformación de las ciudades. Tenemos que reivindicar la desaparición de obstáculos en las aceras, o más tiempo en el verde de los semáforos, y queremos también señalización para los peatones. Poco a poco veremos cómo emerge el peatón como gran protagonista de la movilidad de la ciudad. Todos somos peatones.

-El último anuncio de tráfico con un lobo y un patinador en la morgue del Palacio de Hielo decía que ya no podíamos soportar ni un muerto más. ¿Apuesta por este tipo de campañas duras?

-La realidad es mucho más dura. Este año llevamos más de 550 muertos en carretera… son menos que otros años y tal, pero los muertos nunca bajan, los nuevos se suman a los anteriores. Estamos en el siglo XXI y de aquí a unos años nadie entenderá cómo pudimos dejar este reguero de muertes violentas por la forma de desplazarse.

-Siempre ha sido partidario de reducir la velocidad porque la vincula a los accidentes. ¿Va a seguir por esa línea de imponer los 30 kms en las vías urbanas?

-En las ciudades vamos a calmar el tráfico. Los 30 kilómetros por hora ha sido bien explicado y bien entendido. Poder entrar y salir de las ciudades a 50 kilómetros por hora, pero en el resto de las calles, que son el 80%, tendrás que circular a 30, de manera que puedan convivir los diversos modos de desplazamiento.

-¿Y la mascarilla en el coche?

-Si voy con mi mujer que estamos todo el día juntos, parece extraño. Si va cambiando el pasaje tiene todo el sentido del mundo. A la hora de conducir lo más libre posible, dos manos en el volante, máxima atención y novedades las justas.