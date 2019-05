La torera Hilda Tenorio sufre una cornada La torera Hilda Tenorio. Fue atendida por la enfermería de fractura de maxilar superior y un traumatismo en la zona del paladar. Más tarde, la trasladaron a un hospital EL COMERCIO Gijón Sábado, 4 mayo 2019, 22:45

Hilda Tenorio ha sufrido ayer una cornada en la cara en la plaza de Puebla. La matadora de toros sufrió el percance con el toro 'Querido Viejo', un astado de más de 500 kilos, según informa Cultoro.

Tenorio, abogada de profesión, fue atendida por la enfermería de fractura de maxilar superior y un traumatismo en la zona del paladar. Más tarde, sería trasladada a un hospital.

La joven torera quiso agradecer a través de las redes sociales todo el cariño que ha recibido. Cabe destacar que tomó la alternativa en 2010 en la Monumental de México -fue la primera mujer en hacerlo en la plaza más grande del mundo. Estas son las palabras que ha publicado:

«Desde aquí, quiero dar las gracias a todos por sus muestras de cariño. Siempre me pregunté si el escribir #Fuerza a un torero herido serviría de algo... Créanme cuando digo que SÍ. GRACIAS. La lesión es muy grave y he pasado una noche difícil sin poder dormir, sentada porque no había otra manera. Han dicho los doctores, después de hacer una tomografía, que tengo fracturado el maxilar superior (se siente el paladar roto por completo... ). También están fracturados los pómulos desde la órbita de los ojos. Bueno... Ya tendré una nueva cara de platino. (Ojalá valiera más... Como los Grammy). Sigo en espera de la operación programada a las 10 am que han dicho durará aproximadamente 6 horas o más. Gracias».