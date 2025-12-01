El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El lugar del suceso: El vehículo accidentado circulaba en sentido a Casar de Periedo-Cabezón de la Sal por la N-634. EFE

Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío

Los funerales por los fallecidos en el accidente, «muy conocidos» y con diversos vínculos en toda la comarca del Saja-Nansa, se celebran hoy en la intimidad

L.A

Cabezón de la Sal

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:07

Comenta

Los vínculos sociales entre Cabezón de la Sal, la pedanía de Casar de Periedo y Mazcuerras son tantos como vecinos hay en sus casas. Desde ... ayer, la muerte en accidente de tráfico de Pau Solá, Borja Díaz y Alejandro Fernández une si cabe un poco más a estas tres localidades y a su comarca. A lo largo de la mañana, a medida que se iba conociendo la noticia y los nombres de sus protagonistas, también se fue sucediendo la cascada de condolencias de los organismos e instituciones de todo el Saja-Nansa, muchas de ellas relacionadas de una u otra manera con los fallecidos o sus familias.

