Uno de cada tres accidentados en patinete eléctrico acaba en la UCI El número de heridos en estos nuevos vehículos urbanos creció el año pasado un 31% y el de muertos, un 20% ALFONSO TORICES Madrid Miércoles, 17 febrero 2021, 14:57

Los intensivistas fueron los primeros en dar la voz de alarma sobre el altísimo riesgo de un uso poco responsable de los patinetes eléctricos. Ahora Mapfre no solo ha corroborado todas los indicios y señales de peligro detectadas por los especialistas hospitalarios sino que las ha traducido a cifras. Uno de cada tres heridos en accidentes de patinete eléctrico ocurridos en España termina ingresado en la UCI debido, fundamentalmente, a graves contusiones o fracturas en la cabeza, según se recoge en un informe de esta aseguradora, que radiografía los siniestros y las lesiones registradas en estos nuevos vehículos.

Lo primero que establece el estudio es que el aumento de los desplazamientos en patinete eléctrico, sobre todo en las ciudades, donde se ha generalizado su uso y han proliferado los servicios de alquiler, se ha traducido de inmediato en fuertes incrementos de heridos y víctimas. La pandemia, pasado el trimestre del confinamiento, lejos de cortar el despegue de este medio de transporte lo ha incentivado, pues permite esquivar de forma asequible las aglomeraciones en el transporte público, indican los autores del estudio.

Los informes recogidos por Mapfre señalan que en 2020, en España, se registraron un mínimo de 100 siniestros con víctimas en este medio de transporte, que en ellos sufrieron lesiones de distinta consideración -la mayoría graves- 109 personas, y que seis de estos heridos murieron. Los datos suponen que tanto el volumen de siniestros como la cifra de lesionados crecieron más de un 31% en ambos casos en un solo año y que el número de muertos aumentó un 20%, pues pasó de cinco a seis.

La ausencia del casco fue el factor que más pesó en los seis fallecimientos registrados en 2020

El análisis indica que la práctica totalidad de los siniestros se producen en las calzadas de las calles de áreas urbanas y que casi la mitad tiene como protagonistas a conductores de patinete de entre 16 y 35 años. Los más frecuentes, el 60%, son las colisiones con otros vehículos -en su mayoría automóviles-, pero uno de cada cinco accidentes son atropellos de peatones y, hasta el 11%, caídas de los propios pilotos del nuevo dispositivo de movilidad.

Los técnicos de Mapfre hicieron varias simulaciones y 'crash-test' sobre los accidentes más repetidos con los patinetes. Las periciales indican que, en el caso de colisión frontolateral con un automóvil, la zona más afectada es la cabeza y el área cervical del piloto. En los casos de atropello, el más dañado es el peatón -con lesiones serias en rodilla, tórax y cabeza, por el impacto, primero, con la columna del patinete y, después, contra el suelo-, pero también se hiere el conductor, que «aterriza» sobre el peatón o sobre el suelo. Los test concluyen que cualquier impacto a 25 kilómetros hora -la velocidad máxima que permite Tráfico a estos vehículos- causa graves daños tanto al piloto como al peatón.

Colisiones y caídas

Los seis muertes por siniestros de patinete eléctrico, cuatro hombres y dos mujeres, se produjeron el año pasado en Cataluña -Lloret de Mar (Gerona), Santa María de Palautordera (Barcelona) y Barcelona ciudad-, en Galicia (Coruña y Pontevedra), y en Benidorm (Alicante). En la mitad de los casos se trató de conductores de 16 a 35 años y una cuarta víctima fue una niña de 10 años, que murió tras un sufrir en golpe en la cabeza en una caída del patinete.

La mitad de todos los accidentes mortales fueron colisiones con otros vehículos y la otra mitad caídas de los pilotos. Las lesiones graves, que tienen en su mayoría como diana la cabeza, justifican que los expertos señalen en el 40% de los fallecimientos como factor clave, como el más influyente en el trágico desenlace, el hecho de que el piloto no lleve casco. Los otros tres desencadenantes de estas muertes fueron las imprudencias de otros (vehículos o peatones), la circulación por vías interurbanas -trayectos que están vedados a estos medios de transporte-, y la inadecuada edad del piloto (la mayoría de los ayuntamientos niega el certificado de circulación menores de 16 o 15 años).

Los técnicos coinciden con los médicos de UCI en cuál debería ser la medida de seguridad a respetar siempre: llevar casco. Creen que las autoridades -por el momento es algo que regula cada municipio- deberían establecerlo como obligatorio. También insisten en la necesidad de que se lleven chalecos reflectantes, que no se circule con dispositivos de escucha de música conectados -para mejorar la atención al tráfico-, que no usen el pie para frenar -por el alto riesgo de fracturas-, que no invadan las aceras -algo ya prohibido por Tráfico-, y que se bajen del patín para cruzar los pasos de peatones.