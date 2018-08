Tres miembros de 'La Manada' piden cobrar un subsidio del paro Los otros dos, guardia civil y militar, mantienen el 75% de su salario EL COMERCIO Gijón Sábado, 18 agosto 2018, 14:29

José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, tres los miembros de La Manada condenados por abuso sexual a una joven en los Sanfermines en 2016, se han inscrito en el registro de demandantes de empleo y han solicitado al Ministerio de Trabajo empezar a cobrar los 430,27 euros del subsidio de desempleo para los liberados de prisión. Los otros dos condenados, Antonio Guerrero y Alfonso Cabezuelo, mantienen casi el 75% del sueldo que tenían como guardia civil y militar.

Según la exclusiva de El Periódico de Cataluña, el Ministerio de Trabajo deberá resolver en septiembre una petición sobre la que los expertos no se ponen de acuerdo. Algunos señalan que ese subsidio está reservado para reclusos que cumplieron condena y fueron puestos en libertad y no para quienes se encuentran en libertad a la espera de la resolución de recursos; en cambio, otros juristas señalan que la legislación no hace esa distinción. Lo único que precisa es que no pueden cobrarla los condenados por terrorismo por agresión sexual a menores de 13 años a menos que hayan abonado las indemnizaciones establecidas en sus condenas.

Sí parece seguro que a Boza se le denegará la petición, ya que ha vuelto a la cárcel por robar unas gafas de sol. Los otros dos, si se les concediese, podrían disfrutarla entre seis meses y año y medio.