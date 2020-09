Cuatro millones de españolas han sufrido violencia machista el último año El Ministerio de Igualdad incluye las «miradas lascivas» o la «proximidad innecesaria» en la Macroencuesta de 2019, que señala una disminución de las agresiones físicas y emocionales de género DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Jueves, 10 septiembre 2020, 12:48

Una de cada cinco mujeres que viven en España ha sido víctima de la violencia machista por «el simple y mero hecho de ser mujer» en los últimos 12 meses, en palabras de la ministra de Igualdad Irene Montero, que ha presentado la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2019. Se trata de más de cuatro millones de mujeres. El porcentaje sube hasta el 57% si se tiene en cuenta toda su vida, 11,6 millones. Son datos que disparan la percepción del alcance de la violencia de género con relación a la Macroencuesta realizada en 2015, que situaba la violencia física o sexual sufrida a lo largo de su vida en un 12,5%.

«Los números absolutos extrapolados llevan a esa conclusión, quizás por haber incluido el acoso sexual y el reiterado», reconoce Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Con respecto a 2015, en esta edición se ha incluido la violencia fuera de la pareja y los «ítems» para medir las agresiones han pasado de tres a diez, refiere una fuente técnica del Ministerio de Igualdad, que insiste en que los cambios sociales son «muy pequeños» y que lo importante es «todo lo nuevo que se mide».

En el estudio de 2019, en efecto, se han incluido el acoso sexual, como «miradas insistentes o lascivas que les han hecho sentirse intimidadas», «contacto físico no deseado como, por ejemplo, proximidad innecesariamente cercana», «tocamientos de partes de su cuerpo o besos». También se ha incluido la violencia reiterada, incluyendo la telefónica, realizada por una sola persona conocido como 'stalking'.

«Una de cada dos mujeres ha sufrido alguna forma de violencia machista, más allá de las relaciones de pareja y expareja a las que hemos prestado más atención», explica Montero. «Ahora hemos contado mejor y prestamos atención a violencias que antes no se consideraban o pasaban por debajo del radar. La cifra es demoledora».

Frente al 13,7% de mujeres que indican haber padecido «violencias de cualquier tipo, sea en pareja o no, por parte de conocidos o desconocidos», hay buenas noticias en el ámbito de la violencia de género. La agresión física por parte de la pareja ha caído. Del 2,8% del total de encuestadas en 2015 al 1,9% en 2019. En cuanto a la violencia emocional, también cae del 8,18% al 5,61% en estos cuatro años. «Sí ha bajado la violencia en la pareja y podemos reflexionar que el pacto de Estado se ha trabajado más en el ámbito de la pareja y expareja y sí se nota una disminución», comenta Rosell. «La violencia física y sexual fuera de la pareja tampoco ha crecido».

En cuanto a la violencia sexual, el 1,8% (359.095 mujeres) en los últimos 12 meses, porcentaje similar al de las que lo han sufrido en manos de su pareja o expareja. Un 2,2% (453.371 mujeres) ha sido violada alguna vez en su vida, y de ellas, el 74,6% ha vivido también otras situaciones de violencia sexual. La violencia física, por su parte, afecta al 21,5% (4.387.480 mujeres) a lo largo de la vida por parte de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relación de pareja), y el 1,7% (351.770 mujeres) en los últimos 12 meses.

Algunos de los datos más relevantes que revela la Macroencuesta 2019 son:

Aisladas

El 66,9%6 de las víctimas de violencia de género no ha buscado ayuda, un 27% se ha puesto en contacto con algún servicio sanitario, el 7,2% con los servicios sociales y el resto con ONG, asociaciones de mujeres, casa de acogida, iglesia o el 016. «Habría 3.118.723 mujeres que no han denunciado ni acudido a servicios de ayuda formal», dice el documento.

Sólo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado alguna de estas agresiones en la Policía, la Guardia Civil o el Juzgado. No lo hacen por vergüenza (40,3%), por haber sido menor cuando tuvo lugar la violencia sexual (40,2%), por temor a no ser creída (36,5%) o por miedo al agresor (23,5%). El 84,1% de las víctimas de violencia sexual y el 67,2% de las mujeres que han sufrido una violación no ha buscado ayuda formal tras lo sucedido.

Acoso sexual

La Macroencuesta 2019 incluye las «violencias simbólicas», como las define Montero, y arroja altos resultados de acoso sexual. El 40,4% (8.240.537 mujeres) ha sufrido acoso sexual en algún momento de sus vidas, y el 10,2% (2.071.764) en los últimos 12 meses, según el Ministerio de Igualdad. «El 74,9% de las mujeres que ha sufrido acoso sexual (30,3% de las mujeres de 16 o más años) refiere haber sufrido miradas insistentes o lascivas que les han hecho sentirse intimidadas, y el 40,4% (supone el 17,5% de las que tienen 16 o más años) ha tenido contacto físico no deseado como, por ejemplo, proximidad innecesariamente cercana, tocamientos de partes de su cuerpo o besos, por poner algunos ejemplos».

Frecuencia

Las víctimas de las violencias machistas, además, las sufren de forma reiterada. El 91% de las mujeres que han sufrido violencia de parejas pasadas afirma que ocurrió más de una vez. También el 75% de las víctimas de acoso sexual aseguran que les ha pasado más de una vez. La mitad de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja dice que ha sucedido en más de una ocasión. De ellas el 41% cuenta que la violencia sexual tenía lugar al menos una vez al mes.

El 70% de las mujeres que han sufrido violencia física de su pareja actual afirma que ha sucedido en más de una ocasión. Con parejas pasadas, el 82,5% afirma que ocurrió más de una vez. En cuanto a lo sexual, son agresiones reiteradas en el 86% de los casos con pareja actual y en 89% con parejas anteriores. Porcentajes similares se repiten con la violencia psicológica emocional.

Agresores

La casi totalidad de las agresiones de todas las violencias tiene han sido cometidas por un hombre,que puede ser pareja, familiar, amigo, conocido o desconocido.

Secuelas

El 25% de las mujeres que han sufrido una violación ha tenido cortes, rasguños, moratones o dolores y el 18,7% lesiones en los genitales. En el 78,9 de ellas tiene consecuencias psicológicas; el 26% ha consumido alguna sustancia (medicamentos, alcohol o drogas) para afrontar lo sucedido y el 38% ha tenido pensamientos suicidas.

Stalking

Con este término se llama al «acoso reiterado» realizado por una misma persona para causar miedo, ansiedad o angustia. Son «llamadas telefónicas obscenas, amenazantes, molestas o silenciosas, que a la mujer le hayan seguido o espiado, que le hayan dañado intencionadamente cosas suyas o le hayan hecho propuestas inapropiadas en internet o en redes sociales». En España, el 15,2% (3.095.357) ha sufrido 'stalking' en algún momento de sus vidas, y el 3,0% (613.917) en los últimos 12 meses.