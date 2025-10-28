El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El nido de las avispas asiáticas puede alcanzar el tamaño de un balón de Nivea. R.C.

Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas

Una de las víctimas pisó un nido mientras cazaba y las otras dos se los encontraron cuando desbrozaban unas fincas

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 28 de octubre 2025, 09:32

Javier I.P., un vecino de 55 años de la parroquia lucense de Xustás, salió este pasado domingo a cazar perdices en un monte cercano ... a su casa. En torno a las 15.00 horas, pisó por accidente un nido de avispas asiáticas, lo que desencadenó el ataque de los insectos. El cazador, consciente de que era alérgico a su picadura, llamó a su hermano para que acudiera con una inyección de adrenalina. Pese a ello y a las dos ambulancias desplazadas, nada pudieron hacer por su vida. «Fue todo muy rápido», lamentó el alcalde de Cospeito, la localidad donde se produjo el suceso.

