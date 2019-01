«No somos una discoteca»: la respuesta viral de un restaurante a una mala crítica en TripAdvisor Un establecimiento de Zamora lanza una inflexible contestación a uno de sus clientes que Twitter ha aplaudido EL COMERCIO Gijón Miércoles, 16 enero 2019, 19:02

Un restaurante de Zamora ha querido responder a un comensal que criticaba al establecimiento en TripAdvisor asegurando que servía «mala comida y dispensaba más que mal trato a los clientes». El usuario puntuaba al Restaurante La Flaca Taberna Gastronómica con un punto debido a su experiencia.

«Hicimos la cena de Navidad en este restaurante. Sinceramente como sitio de tapeo me encantaba, por lo que a pesar de que nos habían llegado malas opiniones decidimos ir. Pero después de esta cena aseguro que no volveré ni de tapas, por el mal sabor que nos dejó a todos«, comienza diciendo el cliente.

Colgó su opinión en enero de 2016, pero la contestación del local se ha hecho ahora viral después de que una cuenta de Twitter la haya rescatado.

NO TE DEJAN ROMPER LAS COPAS. pic.twitter.com/rN5g508RaM — Comensal Enfurecido (@ComensalFurioso) 14 de enero de 2019

El comensal cuenta que habían encargado un menú de 30 euros y que los entrantes fueron «correctos» aunque los platos principales fueron una «merluza servida en un plato sola con una patata» y un «solomillo salado, seco, pasado e incomible».

«El postre estaba bueno, al menos las dos cucharadas que me dejaron darle ya que después pasó el camarero y se lo llevo sin ni siquiera preguntar», continúa

Lo más reseñable y curioso de la crítica viene después, cuando el usuario dice que les invitaron a abandonar el restaurante y les cobraron 16 euros más por cuatro copas de cristal «que se habían roto durante la cena». «Brindando y por darle un golpe sin querer al coger pan, no nos las habíamos tirado a la cabeza ni nada parecido», matiza.

«Esto cuando la cuenta ascendía a 720€, 4€ cada copa de cristal! Tuvimos que pedir la hoja de reclamaciones para que accediesen a no cobrarnos las copas (cosa que creo que no he visto hacer nunca en ningún sitio) Después de ese trato desde luego ni yo ni los que estábamos allí pretendemos volver a este restaurante», concluye.

La respuesta del dueño del restaurante difiere totalmente de la historia contada por el cliente y es inflexible: «Lo que cuentas de las copas es completamente falso!!!!!!», comienza, además de señalar que uno de los comensales golpeó con un cubierto la copa y la partió sin que pasase nada.

«Un rato después cogió otra copa y repitió la acción, acto seguido un camarero se le acercó, ya que esta persona estaba un poco ebria y le dijo: 'No sigas rompiendo copas porque si no te las vamos a cobrar, porque las estás rompiendo queriendo, a lo que esta persona le contestó: 'Voy a seguir haciéndolo y si me tienes que cobrar las copas me las cobras», asegura el propietario.

«Perfecto, rompió dos más así que se las cobramos. Y si habéis terminado de cenar a las 12:00 y son las 2:30 de la mañana no os echamos, pero como es de entender no somos una discoteca. Por cierto, os llevasteis varios vasos del café y los partisteis en la fachada de enfrente. De todas formas si en algún momento decides volver intentaremos hacerlo mejor», concluye.