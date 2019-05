¿Qué es la triquinosis y cómo se contrae? Diecisiete personas se han visto afectadas por el mayor brote de triquinosis detectado en España en siete años EL COMERCIO Gijón Jueves, 2 mayo 2019, 17:18

Diecisiete miembros de una misma familia se han visto afectados por un brote de triquinosis un mes después de haber consumido carne de cerdo procedente de una matanza casera que realizaron sin autorización en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). Se trata del mayor brote de esta enfermedad detectado en España en siete años. Pero, ¿qué es exactamente la triquinosis?

Se trata de una enfermedad parasitaria que no se transmite entre personas y que se origina por el consumo de carnes parasitadas con larvas de un nematodo (gusano redondo) llamado Trichinella, del que existen distintas especies. Las dos más frecuentes en nuestro país son Trichinella spiralis y Trichinella britovi.

¿Cómo se contrae esta enfermedad?

Cuando una persona come carne de un animal parasitado, los quistes de Trichinella son destruídos en el estómago y quedan libres las larvas, que pasan al intestino donde crecen hasta convertirse en adultos, alcanzando un largo de 2 a 4 milímetros. Después, se reproducen y estas nuevas larvas emigran a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo. Estos parásitos tienden a invadir los tejidos musculares, incluyendo el corazón y el diafragma y también pueden afectar los pulmones y el cerebro. El período de incubación de la enfermedad (desde que la larva entra en el organismo hasta que aparece la enfermedad) es de unos 10 días y la infección puede durar de 10 días a un mes.

¿Cuáles son los síntomas?

Son muy variables. Generalmente no presenta una gravedad excesiva y tiene una muy baja la tasa de mortalidad. Los principales síntomas que se presentan en una persona afectada son, por orden cronológico: problemas gastrointestinales (como dolor abdominal tipo cólico, nauseas, vómitos, diarrea), dolores musculares, sed, sudación, escalofríos, debilidad, postración, fiebre. En función de la localización del parásito también pueden darse dificultades de masticación y deglución, trastornos respiratorios, insuficiencia cardiaca, insomnio, convulsiones, vértigo.

¿Hay tratamiento?

No, no existe un tratamiento específico, pero pueden suministrarse antiparasitarios como el albendazol, que puede actuar sobre las formas intestinales pero no sobre las formas musculares del parásito. Los analgésicos pueden aliviar el dolor muscular. Los corticoides están indicados sólo en casos graves para aliviar los síntomas de la reacción inflamatoria en casos de afección del sistema nervioso central o del corazón, pero retrasan la eliminación de los parásitos adultos del intestino. La mejor recomendación es la prevención, que consiste en cocinar o congelar previamente la carne.