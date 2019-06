Cómo enfriar muy rápido el coche sin gastar ni un euro Existe una técnica que se puede llevar a cabo con el motor apagado y que consigue enfriar el aire dentro del vehículo EL COMERCIO Gijón Sábado, 29 junio 2019, 04:37

No todo es playa y chiringuitos cuando llega el buen tiempo. Las altas temperaturas también traen consigo sus inconvenientes que, a veces, requieren del gasto económico para hacerles frente.

El aire acondicionado es, a menudo, el mejor aliado en esta época en la que la primera ola de calor del año ha afectado, en mayor o menor medida, a toda España. Pero no siempre es necesario gastar dinero para conseguir unas temperaturas más agradables.

Existen numerosas técnicas, algunas de ellas desconocidas, para conseguir que el aire enfríe . En días donde el coche se transforma en un verdadero horno humano, conviene concocer algunas de ellas.

Un consejo para enfriar el interior del coche es bajar un poco las ventanillas durante los primeros minutos, a la vez que se enciende el aire acondicionado. Así, mientras el climatizador inyecta aire frío en el habitáculo, el caliente, más ligero, escapa por las rendijas.

Para aquellas personas que no quieran utilizar el aire acondicionado o que quieran notar rápidamente el cambio de temperatura, rescatamos un artículo publicado en el blog «Motorpasión futuro», que muestra una ingeniosa técnica que permite bajar casi diez grados la temperatura del interior del vehículo en apenas un minuto y que, además, es posible aplicar con el motor apagado.

El sistema consiste en bajar completamente una ventanilla del vehículo antes de abrir y cerrar enérgicamente la puerta del lado opuesto cinco veces. Conseguimos que el aire caliente salga por la puerta y sea sustituido por el fresco que entra por la ventanilla abierta.

Aunque con esta sencilla acción no se consigue enfriar totalmente el interior, al menos consigue que los primeros minutos de conducción no sean un suplicio y, en el caso de poseer aire acondicionado, consigue que este termine de refrescar el vehículo mucho más rápidamente. Algo que se traduce en un notable ahorro de tiempo y energía, que al precio actual de la gasolina, no viene nada mal.