El truco de una estudiante española para triunfar en la Universidad de Stanford

«Hay gente que puede estar sentada cinco horas seguidas, pero no es mi caso», explicaba

En épocas de éxamenes, muchos son los estudiantes que buscan trucos para estudiar y mejorar sus calificaciones. Algunos cuentan ya con sus propios métodos o se crean una rutina de estudio.

Alejandra Mazo González-Chorén es una madrileña que ahora mismo se encuentra entre los cinco estudiantes españoles en la Universidad de Stanford, según publica 'ABC.es' El expediente en su colegio de Madrid siempre fue de matrícula honor y su nota en Selectividad fue de 13,4. Han sido sus logros, los que le han llevado a optar por una ingeniería en la 'Stanford University'.

Alejandra cuenta cómo, a pesar de su baja capacidad de concentración , buscaba la mejor manera para sacarle el máximo provecho a sus horas de estudio, lo cual, teniendo en cuenta sus notas, le ha funcionado: «En el colegio, si tenía dos horas para estudiar, en lugar de sentarme los 120 minutos seguidos sin moverme de la mesa, cada 45 minutos daba un paseo o hacía otra cosa que no tuviera nada que ver con el estudio, como pintar, escuchar música... para poder luego recuperar la concentración. Nadie me enseñó esta técnica, simplemente me di cuenta de que iba a tirar dos horas a la basura si no me levanta de la silla», aseguraba la estudiante.

La joven no cree que exista ningún método milagroso para estudiar, sino que cada persona se organiza de manera diferente. «Hay gente que puede estar sentada cinco horas seguidas, pero no es mi caso».

Alejandra, tal y como afirmaba, le da mucha importancia a «la organización, a hacerme planillas, que de alguna forma me ayuden a estructurar la mente y a priorizar».

Sistema educativo americano frente al español

La joven estudiante lleva dos años estudiando en la Universidad de Stanford. Ese periodo le ha sido suficiente para ver las diferencias entre la educación norteamiraca y la española. Asegura que el nivel de ingeniería en España es muy bueno, sin embargo, destaca de la univerisdad norteamericana la conexión que existe entre las universidades y las empresas.

«Existen un montón de organizaciones para alumnos que tengan un interés X puedan hacer proyectos con empresas de verdad. Nosotros en concreto desde el departamento de marketing hemos colaborado con Twitter, con Facebook, y con un montón más... En definitiva, el mundo universitario está conectado con la empresa, desde primero de carrera, a través de un montón de proyectos, de prácticas... etcétera», explicaba.

Esto facilita a los estudiantes la entrada en el mundo laboral, algo que no ocurre en la universidad española.