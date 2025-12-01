Elena Cuervo, abogada: «Del todo vale al control total: los cambios legales complican el futuro del alquiler temporal y por habitaciones»

Elena Cuervo Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:08 Comenta Compartir

Esta claro y es obvio que la complicada situación actual de la vivienda en nuestro país es una de las principales preocupaciones. Ahora bien, cómo darle una solución equilibrada y que tenga en cuenta los derechos de todos, propietarios e inquilinos, no es tan obvio, ni tan claro, ni tan sencillo... Cuando se imponen muchas obligaciones legales a los propietarios, lo que se consigue es que saquen sus viviendas del mercado del alquiler de la vivienda habitual y destinen sus propiedades a otros tipos de alquiler más rentables pero, sobre todo, más seguros como el alquiler vacacional, el temporal o el de habitaciones. Y no estoy hablando de grandes tenedores o de empresas de inversión sino de todos y cada uno de aquellos pequeños propietarios que tienen una o como mucho dos viviendas para alquilar.

¿Cómo se les convence de que las destinen a personas o familias que precisan una vivienda para vivir? Yo tengo la respuesta muy clara, después de escuchar a muchos propietarios en mi profesión: haciendo confiable el sistema, consiguiendo que la ley proteja al inquilino, por supuesto, pero también al propietario cuando aquel incumple.

¿Cómo se está haciendo desde hace ya varios años? De una manera muy distinta, cerrando el camino de otras opciones pero sin mejorar aquella a la que queremos que se destinen más viviendas. Llevamos un tiempo viviendo la aparición de normas cada vez más restrictivas encaminadas a reducir el número de pisos turísticos. ¿Por qué había tantos? Porque era una opción sencilla que permitía obtener una alta rentabilidad sin correr riesgos de impagos o desahucios imposibles. Ahora la idea es que los propietarios de estos pisos turísticos que no puedan cumplir con el cúmulo cada vez mayor de requisitos legales reconvirtieran su alquiler para destinarlo al de vivienda habitual. Sin embargo, lo que vemos en el mercado es algo muy diferente. Como el miedo a los impagos y la imposibilidad de desahucio no disminuye, cada vez más propietarios reconducen sus alquileres a otras opciones menos reguladas: el alquiler temporal y el alquiler por habitaciones, mercado que ya habían elegido muchos otros propietarios.

El problema en estas otras dos alternativas es precisamente la falta de regulación y, en consecuencia, que se terminan utilizando en algunas ocasiones de manera fraudulenta realizando uno de estos contratos cuando realmente lo que se está acordando es un contrato de vivienda habitual. Por tanto, ¿se requiere una norma que delimite, regule y clarifique derechos y obligaciones de arrendador y arrendatario en los contratos de arrendamiento por habitaciones y temporal? Sin duda ninguna la respuesta es claramente sí. Y a esa misma conclusión parece que, por fin, ha llegado el Gobierno. Por otro lado, era el siguiente paso lógico en la escalada de imponer restricciones a cualquier otra forma de arrendamiento que no sea el de vivienda habitual, precisamente porque es hacia ahí hacia donde se quiere derivar a los propietarios para que exista más oferta en ese mercado que es donde más se necesita.

Ahora bien, las reformas de las que se habla ahora mismo (aunque habrá que ver hacia dónde deriva finalmente la ley) no implican la desaparición completa del alquiler temporal y por habitaciones, aunque sí un control más exhaustivo con la finalidad de que se utilicen para lo que efectivamente han sido creados.

La primera cuestión a la que se debe enfrentar la ley precisamente es la de la delimitación, es decir, dejar claro qué es un uso turístico, temporal o habitual. Parece que al final la idea que va a primar es que turístico ronde el límite de los 31 días, el temporal los doce meses y cualquier duración pactada superior a esta se considere un arrendamiento de vivienda habitual y, por tanto, se sujete a las normas de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En los alquileres temporales se va a insistir en la necesidad de justificar la la temporalidad y se indica que se hará en términos similares a los que se establece en la legislación laboral. Esto es importante y hacia este camino ya se dio un paso con la creación del Registro Único. Actualmente los contratos de arrendamiento temporal que se anuncian en plataformas ya deben contar con este número de Registro Único y, por tanto, su causa de temporalidad ya puede llegar a estar controlada. En definitiva se trata de que estos contratos se destinen a aquellos arrendatarios que sólo precisan esa vivienda durante un tiempo determinado: estudiantes, trabajadores desplazados durante un tiempo, personas que alquilan en otra ciudad mientras dura un tratamiento médico, etcétera.

En el alquiler por habitaciones la preocupación principal son los derechos de los arrendatarios, porque es un alquiler que al estar fuera de la aplicación de la Ley de Arrendamienos Urbanos, deja mucho margen al pacto, y los precios. Este es precisamente el motivo por el que muchos propietarios optan por este tipo de alquiler porque finalmente ganan mucho más cobrando un precio por cada habitación que con un alquiler completo de la vivienda a una única familia. La idea es que cuando estas viviendas se encuentren en una zona tensionada, la suma de todos los alquileres no supere la que se establezca como máximo para el alquiler de la vivienda habitual, con lo que esta ventaja se esfumará.

Por otro lado, se pretende evitar en este tipo de alquileres, tanto para los temporales como para los de habitaciones, como ya se hizo en los alquileres de vivienda habitual, que se cobren al inquilino determinadas cantidades para acceder al contrato. Entre estas cantidades se encuentran los honorarios de la agencia, ciertos importes que algunos gestores disfrazan como asesoramiento al inquilino, las visitas a las viviendas o la gestión por los cambios de suministros. También la idea es poner límites a las fianzas y extender algunas de las garantías de los alquileres de vivienda habitual.

¿Con estas medidas se va a mejorar el mercado del alquiler? Si las cosas se hacen bien puede ser positivo, porque clarificar y establecer regulaciones claras aporta certeza y puede desbloquear a los propietarios que no terminan de decidirse porque ni siquiera conocen sus opciones reales mientras siguen a la espera de sucesivos cambios legales. Pero lo que tengo muy claro es que no se están haciendo las cosas bien, porque echando la vista atrás todo parece una improvisación, un parcheo de los problemas sin un análisis profundo y global de la situación del alquiler en nuestro país. Sin lugar a dudas hay que cuidar de las personas que necesitan alquilar una vivienda. Pero también de los propietarios, porque mientras no se sientan seguros seguirán sin sacar sus propiedades al mercado del alquiler, que justo es lo que hace falta para que los precios se regulen y haya oportunidades.