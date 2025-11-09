Pisos turísticos y comunidades: las cinco claves que regulan su relación

Que existe un cerco normativo cada vez más estrecho a los pisos turísticos es indudable. Es uno de los puntos de mira del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos para solucionar el problema de la vivienda con la idea de que la reducción de viviendas destinadas a este fin las encauce a al alquiler de vivienda habitual. Con más oferta en este sector, en teoría, los precios tenderían a contenerse.

Si a esto sumamos los crecientes problemas de convivencia en las comunidades de propietarios en las que existen pisos turísticos, especialmente si hay varios en el mismo edificio y el movimiento de entradas y salidas es constante, la incomodidad de los propietarios que sí residen es otro extremo a considerar.

Por todos estos motivos, los últimos cambios normativos en materia de propiedad horizontal han ido dirigidos a regular esta situación y, hoy en día, tanto si estás pensando dedicar tu piso a un fin turístico como si eres propietario en un edificio y te preocupa que en tu comunidad puedan existir este tipo de viviendas, estas son las cinco claves jurídicas que debes tener en cuenta:

1.- La comunidad de propietarios puede prohibir de forma expresa la existencia de pisos turísticos en el edificio.

La comunidad de propietarios puede acordar de forma expresa en junta limitar, condicionar o prohibir el ejercicio de actividad turística en las viviendas existentes en su edificio con el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, suponga esto o no una modificación de su título constitutivo o de sus estatutos,

Este acuerdo no puede tener efectos retroactivos, es decir, no se pueden poner limitaciones, condiciones o directamente prohibir los pisos turísticos que ya existieran en la comunidad con anterioridad a la adopción de este acuerdo.

2.- La comunidad puede cobrar más cuota mensual.

Con esta misma mayoría que acabamos de comentar, tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, la junta de propietarios de la comunidad puede acordar que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad. Ahora bien, estas modificaciones tienen un límite: no pueden suponer un incremento superior al veinte por ciento.

Al igual que el anterior este acuerdo no puede tener carácter retroactivo, es decir, se pueden establecer estos incrementos para cuotas futuras pero no para cobrar estos importes en cuotas anteriores al mismo.

3.- Si un propietario quiere dedicar su vivienda a piso turístico debe contar con el acuerdo previo de la comunidad.

Actualmente y desde el 3 de abril de 2025, fecha de la entrada en vigor para este punto de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, si algún propietario pretende desarrollar en su inmueble la actividad turística tiene que pedir de forma previa autorización a la comunidad de propietarios. Esta autorización tiene que ser expresa y se concede por acuerdo de la junta de propietarios en el que tienen que votar a favor tres quintas partes de los propietarios que a su vez represente tres quintas partes de las cuotas de participación.

Por tanto, aunque no exista una prohibición expresa previa para todos los pisos turísticos en un edificio, ningún propietario puede instalar un nuevo piso turístico sin este consentimiento previo por lo que la comunidad puede ir denegando o admitiendo uno a uno los que se le vayan planteando.

4.- La comunidad puede reaccionar si se instala un piso turístico sin contar con su acuerdo previo.

Si un propietario dedica su vivienda a la actividad de piso turístico sin contar con su acuerdo previo o directamente en contra de su prohibición, el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, puede requerir a este propietario para que cese inmediatamente su actividad bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales.

5.- ¿Qué pasa con los pisos turísticos que ya existían antes de la última reforma?

Los propietarios de viviendas que ya los vinieran utilizando como pisos turísticos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, es decir, como hemos dicho, con anterioridad al 3 de abril de 2025, pueden seguir ejerciendo esta actividad siempre y cuando cumplan con el resto de requisitos, es decir, que cuenten con las licencias, inscripción en el registro único, etcétera.

Por tanto, la comunidad puede prohibir que existan más pisos turísticos en el edificio hacia el futuro pero no puede prohibir que continúen ejerciendo esta actividad los que ya existieran en la misma.

Lo que se complica, por tanto, y mucho, es conseguir nuevas licencias para pisos turísticos y cumplir con todos los requisitos actuales. Si esta puerta es cada vez más difícil abrirla, no por ello la opción es dejar el piso vacío generando gastos o venderlo si no precisamos inmediatamente liquidez económica.

La alternativa ideal es precisamente la que se busca con estas medidas: la de alquilar para vivienda habitual. Esta es hoy en día una muy buena opción en atención a la situación del mercado, al precio del alquiler y a la alta demanda del sector. Esto nos permite elegir un buen inquilino, evitando todos estos problemas que hoy está dando los pisos turísticos, con un menor coste de gestión y una mejor fiscalidad.

