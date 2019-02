La ingeniosa respuesta de un padre al vecino que se quejó del llanto de su hija La nota de queja de un vecino sobre los llantos de una niña pequeña compartida por Nacho Duque en Twitter. «No tiene botón de volumen para rebajarlo»,le espetó en una nota que ha compartido en Twitter EL COMERCIO Gijón Viernes, 1 febrero 2019, 23:57

«Rogamos, por favor, que procuren que sus hijos no griten por la noche y pronto por la mañana. No están solos en el edificio. Gracias». «Como me volváis a despertar pongo una queja en la comunidad. Vuestros hijos son vuestra responsabilidad». Son las dos notas que el periodista Nacho Duque se encontró en la puerta de su casa, ambas quejándose del llanto de su hija.

«Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac», señalaba en Twitter Duque. A continuación, dio respuesta a las quejas de su vecino, dividiendo la explicación en diez puntos que se ha convertido en viral.

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

5. Afortunadamente, mis hijos son mi responsabilidad. Menos mal que no son la tuya.

6. Estás tardando en poner la queja, porque esta noche también promete. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a Supernanny y nos resuelve el problema. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

9. El próximo día, ábreme la puerta cuando vaya a decirte todo esto en persona. Lo de las notas es muy infantil.

10. Buenas noches. Espero. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

Además de dar respuesta a las quejas, el hilo ha generado un debate sobre los diversos modos de gestionar llantos o sobre la convivencia familias-vecinos cuando hay discusiones o ruidos excesivos.