La respuesta machista a una mujer que buscaba trabajo como niñera está arrasando en Twitter «La gente no es más gilipollas porque no se entrena», comienza el hilo compartido en la red social EL COMERCIO Gijón Sábado, 29 junio 2019, 13:36

Una demanda de empleo como niñera recibió una respuesta machista que se ha convertido en viral. «La gente no es más gilipollas porque no se entrena», comenzaba el hilo en Twitter de la usuaria @lakiwi_xx, que publicó un anuncio para encontrar trabajo y lo que consiguió fue una desagradable experiencia.

La mujer recibió un mensaje por WhatsApp que comenzaba así: «Soy un chico de 22 años de un pueblo cercano» a su localidad que, según explica, estaba «renovando» su anuncio en la misma página de búsqueda de empleo cuando se puso «a mirar un poco» y se encontró con el de la protagonista de esta historia.

Tras ello, el joven continuó: «No te imaginas lo fascinado que he quedado con tu belleza. Tienes unos hermosos y profundos, un pelo rojo pasión muy bien cuidado y unos labios carnosos que hacen tu boca irresistible a un beso. Todo ello me ha llamado mucho la atención en ti. Siento que en ti he encontrado a la mujer de mis sueños, a mi ideal de mujer perfecta. Por ello te escribo porque me gustaría muchísimo que me permitas conocerte para compartir bellos momentos. Estoy seguro que nos llevaremos muy bien. Por eso me gustaría pedirte, si no supone para ti un inconveniente, que nos fuésemos conociendo poco a poco para iniciar una bonita amistad».

Ante estos comentarios, la mujer decidió mostrar su indignación a través de su cuenta de Twitter:

La gente no es más gilipollas porque no entrena. A ver por qué vamos a tener que estar aguantando las tías estás tonterías cada vez que buscamos trabajo. Es que manda narices. pic.twitter.com/RincCQNuGa — Kiwi♀ (@lakiwi_xx) 28 de junio de 2019

Sabía que me iban a llegar mierdas así pero es que ni 24 horas lleva el anuncio puesto — Kiwi♀ (@lakiwi_xx) 28 de junio de 2019

Vamos a ver, que decís que no lo veis para tanto. Es simplemente una falta de respeto soltarle esas cosas a alguien que no conoces. "Tu boca se me hace irresistible a un beso" se lo dices a alguien con quien te estás tirando caña mutua, no a una tía que has visto buscando curro. — Kiwi♀ (@lakiwi_xx) 28 de junio de 2019

Sinceramente es que yo no tengo que aguantar a un desconocido diciéndome que le encanta mi físico y que soy la mujer de su vida. Enhorabuena máquina, hazte una paja. Es que encima se esperará que le responda bien y todo. — Kiwi♀ (@lakiwi_xx) 28 de junio de 2019

La publicación ha recibido multitud de respuestas de repulsa.