«No, no doy masajes con final feliz»

Hola, soy arqueóloga. Quizá me recuerdes en éxitos como «No, no excavo dinosaurios», «No, las pirámides no las hicieron aliens» «Es excavar no escarbar», «No, no te puedo regalar nada de la excavación», «No, no hacemos lo que Indiana Jones», «QUÉ NO, QUE DINOSAURIOS, NO». https://t.co/imfHBemF2x