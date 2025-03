El mensaje de una madre a su hija el primer día de clase arrasa en Twitter

EL COMERCIO Gijón Miércoles, 16 de septiembre 2020, 20:52 Comenta Compartir

Algunos mensajes de las madres a sus hijos arrancan la sonrisa o desatan la ternura de las personas que los leen. Un mensaje publicado en Twitter ha generado el cariño de miles de usuarios en la red social.

La protagonista del tuit ha contado que empieza el primer año de Bachillerato y que, por el WhatsApp que ha recibido de su madre, parece que comienza tercero de Primaria. En la captura de pantalla que ha compartido la joven se puede leer la bonita conversación que han mantenido.

«Te he hecho dos bocadillos porque uno me parecía pequeño», empieza escribiendo su madre. En otro mensaje, añade: «Si no quieres dos puedes compartir para hacer amiguitos». Concluye con dos emoticonos de guiño de ojos.

mañana empiezo 1 de bach y creo q mi madre piensa q empiezo 3 de primaria pic.twitter.com/3EoRA45XzS katharsis (@ansiiaviva) September 13, 2020

Estos tres mensajes han triunfado en Twitter donde en pocas horas tiene miles de retuits y 'me gusta', además de múltiples mensajes.