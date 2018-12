La oferta abusiva de un alquiler que indigna en Twitter: «Hay putas de 10 euros y otras de 1.500» Una cuenta en la red social ha compartido una vergonzosa conversación de WhatsApp entre un posible casero y una potencial inquilina EL COMERCIO Gijón Jueves, 27 diciembre 2018, 13:40

Una cuenta de Twitter, dedicada a denunciar anuncios abusivos de alquileres publicados en los portales inmobiliarios, ha compartido una conversación de WhatsApp entre una persona que estaba buscando casa y su posible casero que deja ver la precaria situación de los alquileres en España.

María está buscando una habitación para alquilar en Barcelona y contactó con un propietario que le ofrece una ridícula oferta: 270 euros al mes por una habitación triple a compartir.

«Me parece una vergüenza aprovechar así de personas que no tienen donde vivir. ¡Vergonzoso!», responde la potencial inquilina, que además señala que si «algún día» el propietario recapacita y decide «alquilar a precios honrados» se lo haga saber.

«Si compras un piso en Barcelona no puedes poner el alquiler a un nivel de Albacete. Si no saldrías perdiendo dinero y tonto no soy. Si estuvieras más formada te pagarían más y no te parecería tan caro, ¿no crees?», responde el dueño, que finaliza con la siguiente sentencia: «Si ganaras 1.500 euros no te parecería caro».

«Haga usted el favor de no subestimar mi inteligencia, yo no lo hago con usted. Me parece vergonzoso que se aprovechen ustedes así de jóvenes que necesitan alquilar habitaciones a precios reales y no para enriquecer a propietarios», replica María.

La discusión va subiendo de tono hasta el punto que el propietario acaba asegurando: «Tú misma te delatas. Si para ti 270 euros es una fortuna eres cutre cutre cutre. Yo no estafo a nadie. Esto no es Venezuela. Hay putas de 10 euros y putas de 1.500». Finalmente, acaba llamando a la joven «analfabeta».