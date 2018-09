El extraño último deseo de Rachel Bland, la periodista de la BBC que se despidió de su público antes de morir Lo desvelan sus dos amigas y compañeras del programa de radio en el que hablaban sobre dicha enfermedad ELCOMERCIO.ES Viernes, 7 septiembre 2018, 19:27

Esta semana se ha conocido la noticia de que la periodista de la televisión pública británica (BBC), Rachel Bland, fallecía a causa de un cáncer de mama diagnosticado hace menos de dos años. La también presentadora de 40 años tenía incluso un «podcast» en la radio pública, «You, Me and the Big C», en el que hablaba sin tapujos sobre la enfermedad junto a otras dos mujeres.

El pasado lunes 3 de septiembre se despidió de sus seguidores a través de Twitter: «En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y repentinamente. Me dijeron que solo tengo días (de vida). Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido».

Bland también escribió que no tenía miedo a morir, pero sí al porvenir de sus seres queridos, especialmente de su marido y su hijo de apenas 3 años de edad. Tan solo dos días después, la periodista murió. «Estamos devastados, pero ella querría que agradeciese a todos los que se interesaron por su historia o enviaron mensajes de apoyo. Nunca sabréis cuánto significaban para ella», escribió su ya viudo.

Ahora, según recoge el diario anglosajón «The Telegraph», uno de los deseos de la presentadora de radio es que los asistentes a su entierro lleven «gafas de sol de Gucci». Una de las conductoras del «podcast», Lauren Mahon (33), ha reflexionado sobre la muerte de su compañera: «Estamos en los treinta. Uno no pierde amigos en su treintena». Tanto ella como Deborah James (36), además de presentar el «podcast», han tenido o siguen teniendo cáncer.

James ha recordado en la entrevista al diario las últimas palabras de su amiga y compañera: qué debía vestir en su funeral. «Su última frase fue, «Recuerda: gafas de sol de Gucci, pamela y de negro»». Rachel Bland también pidió a sus dos amigas que hablaran en el acto si fuera posible. El «podcast», a pesar de la muerte de una de sus integrantes, continuará.