La Unión Europea acelera la validación de la vacuna de Pfizer para que esté lista el domingo

La Unión Europea quiere que la vacunación contra la covid-19 no se retrase ni un segundo y ayer dio dos pasos en esa dirección. El primero, imprescindible: la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó la autorización de comercialización de la vacuna de Pfizer y BioNTech. El segundo, simbólico: la Comisión Europea no quiso esperar los dos días que había pedido en un primer momento para autorizar su distribución y lo hizo unas horas después del veredicto de la EMA. La decisión de la Comisión no acelerará el proceso de vacunación, que comenzará el 27 de diciembre, pero sí muestra el interés de la UE en acelerar al máximo todos los trámites de las vacunaciones, sobre todo, después de las críticas de la semana pasada por ralentizar las validaciones.

Como estaba previsto, la Agencia Europea del Medicamento avaló la documentación enviada por las farmacéuticas para permitir que la vacuna pueda ser suministrada en la Unión Europea. El Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la EMA dio el visto bueno al remedio para su uso en mayores de 16 años. «El CHMP ha completado su rigurosa evaluación de la Comirnaty (nombre de la vacuna) y ha concluido por consenso que los datos son suficientemente robustos en calidad, seguridad y eficacia, y eso hace que recomiende una autorización para comercializar la vacuna», informó la institución en un comunicado.

«Hoy (por ayer) hemos dado un importante paso en la lucha contra la pandemia gracias a la ayuda de científicos, médicos, investigadores y voluntarios», aseguró la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, que zanjó cualquier tipo de duda sobre la validez del antídoto: «Podemos garantizar a los ciudadanos de la UE la seguridad y la eficacia de la vacuna. Pero seguiremos recopilando datos sobre su seguridad y eficacia».

Comenzó así el proceso que, con Nochebuena y Navidad de por medio, concluirá el próximo domingo, cuando empiecen las campañas en todos los países de la Unión Europea. El siguiente paso lo dio por la tarde la Comisión Europea al autorizar la distribución de la vacuna. En principio, habrá novedades el día 26. Las vacunas saldrán de las instalaciones de Pfizer en la localidad belga de Puurs hacia los 27 países de la UE. El mismo 26, o la madrugada del 27, llegarán para comenzar a ser administradas.

En España, aterrizarán en una ubicación que el Ministerio de Sanidad no ha hecho pública. Serán custodiadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dentro de un operativo de los ministerios de Interior y de Sanidad, para ser distribuidas en 50 puntos de entrega repartidos por todo el país, desde donde se trasladarán a los lugares de vacunación. Los primeros en recibirla serán los residentes en geriátricos y sus cuidadores.

En Asturias, el Principado plantea dos criterios para comenzar la inmunización: los geriátricos con mayor número de plazas y que tengan menor número de contagios. Salud ya ha iniciado las citaciones.

La Agencia Europea del Medicamento se reunió ayer de urgencia, en un cónclave que se adelantó desde la fecha prevista del día 29 tras las protestas de algunos países, principalmente Alemania. La EMA justificó el cambio al día 21 en que había recibido el lunes 14 por la tarde «datos adicionales» de la farmacéutica. Pero el 14 por la mañana, Alemania había expresado su malestar por el retraso de la validación respecto a países como Reino Unido, que comenzó a inmunizar el día 8, o a EE UU, que lo hizo el 14. La EMA ha incidido en que quería aprobar la vacuna de Pfizer «lo antes posible», pero «sólo cuando los datos sobre su calidad, su seguridad y su eficacia fueran suficientemente sólidos y completos para determinar si sus beneficios superan sus riesgos». Basó su decisión en un ensayo clínico que evaluó la Comirnaty, de diseño doble-ciego (se administra la vacuna o un placebo enmascarados de manera que se impida su identificación a simple vista). Participaron alrededor de 44.000 personas.

El estudio mostró una reducción en el número de casos sintomáticos en las personas que recibieron la vacuna, con un 95% de eficacia. La administración de la de Pfizer consiste en dos inyecciones en el brazo, con 21 días entre ellas. Las reacciones adversas más frecuentes han sido leves o moderadas y mejoraron al cabo de unos días después de la vacunación.