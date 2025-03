No habrá vacunaciones masivas hasta 2022, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) rebajó ayer las expectativas sobre los plazos para las vacunaciones contra la covid-19. La jefa de científicos de la entidad, Soumya Swaminathan, auguró que no habrá inmunizaciones masivas hasta el año 2022 y que las primeras vacunaciones a grupos vulnerables, como mayores de 65 años o trabajadores sanitarios, no se producirán hasta mediados de 2021. El calendario expuesto por la experta sanitaria difiere en varios meses de los planes que en los últimos días habían presentado los países de la Unión Europea, entre ellos, España, que calculaban -antes del tropiezo del proyecto de AstraZeneca y la Universidad de Oxford- que podrían comenzar a vacunar a los grupos prioritarios ya en este mes de diciembre. «Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución», explicó Swaminathan, que recordó que con la crisis de la covid «es la primera vez en la historia que se necesitan miles de millones de dosis de una vacuna».

Respecto a la población que debe recibir antes la vacuna, la OMS comparte los criterios expuestos por el Gobierno español y por otros países. «Los sanitarios deberían ser los primeros, y en cuanto lleguen más dosis se ha de llegar a los más mayores, a personas con otras enfermedades, para ir así cubriendo a más y más población, un proceso que llevará un par de años», aseguró la científica india. Mientras tanto, recordó, la receta para evitar el contagio del virus debe ser la misma que hasta ahora: distanciamiento social, mascarillas e higiene de manos. «La gente debe ser disciplinada», señaló al respecto.

La OMS también analizó la interrupción de los ensayos de la vacuna de AstraZeneca. En su opinión, la seguridad es el pilar de la búsqueda de cualquier vacuna y es el requisito que debe guiar los ensayos. «Cuando surge una enfermedad potencialmente inexplicable en el participante de un ensayo, que puede o no tener relación con la vacuna que se está evaluando, investigar es de rigor», afirmó a Efe.

«Estamos complacidos de ver creadores de vacunas que garantizan la integridad científica de los ensayos y están sujetos a los estándares y reglas de vacunas», indicó la entidad.