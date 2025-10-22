Vandalismo en el pilar de la Virgen en Granada: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»

El acto vandálico ocurrido este pasado fin de semana no ha sentado nada bien ni en el vecindario, ni entre los hermanos ni entre los ... feligreses de la iglesia de san Andrés, que se han soliviantado. El caso es que en la mañana de este pasado sábado la urna de la Virgen de las Angustias ubicada sobre el pilar del mismo nombre en la calle Elvira apareció con varias pegatinas pegadas sobre ella. Las pegatinas, del sindicato anarquista CNT, también estaban pegadas a lo largo de la calle sobre diversas paredes.

Los amigos de San Andrés han expresado su pesar. «Desde que comenzamos nuestra andadura, nuestro fin es recuperar en todo su esplendor nuestro templo parroquial de San Andrés Apóstol en nuestra calle Elvira, pero también trabajar por recuperar el entorno y nuestro querido barrio».

«Se han dado pasos muy importantes –prosiguen–, con la ayuda de todos trabajando en este empeño. Prueba de ello es el restaurado pilar como símbolo de nuestra calle. Pero no todos nos lo ponen fácil, hay personas que con sus actos de vandalismo nos quieren apartar de este empeño».

Sin embargo, se mantienen firmes. «No lo conseguirán porque el fin supera los obstáculos en el camino». Las reacciones no se han hecho esperar. En los comentarios a esta publicación en la red social Facebook, se puede leer: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas».

Antonia, sacristana San Andrés, confirma el malestar exitente. «Nos ha dado mucha cosa, pero gracias a Dios y a San Andrés no ha durado mucho porque en 24 horas se quitaron». «Es una falta de respeto completa, prosigue».

La verdad es que no sabemos quién ha podido ser, pero las siglas de CNT están ahí puestas en esas pegatinas». Al mismo tiempo, recalca la buena vecindad en calle Elvira. «Los musulmanes –el peluquero el del locutorio, pone como ejemplos–, son gente de lo más respetuoso, y además, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el mundo».

Respuesta municipal

Francis Almohalla, concejal de Participación Ciudadana y Mantenimiento, explica por su parte lo sucedido. «Todo salió a la luz la mañana del domingo, ya que todas las calles adyacentes al entorno de la iglesia de san Andrés aparecieron con estas pegatinas (de la CNT), carteles y pintadas».

«Lo peor –continúa el concejal–, fue el tema del pilar de las Angustias recién restaurado del inicio de la calle, ya que se subieron y en el cristal de la hornacina pusieron estas pegatinas».

El Ayuntamiento de Granada actuó de inmediato. «Al día siguiente se actuó por parte de Mantenimiento y Emasagra para poder eliminar las pegatinas y dejarlo como estaba». Francis Almohalla, que se crío en calle Elvira al vivir en el Bajo Albaicín, explica de primera mano lo que este tipo de vandalismo sacrílego afecta a los vecinos, hermanos y feligreses. «Sí, ha habido mucho revuelo porque es un entorno que entre todos se está ayudando para poder rehabilitar todo el conjunto y cualquier cosa que afecta a este camino que se lleva recorrido hace que la gente se sienta muy molesta».

En junio de este mismo año el Ayuntamiento de Granada culminó, en colaboración con la empresa municipal Emasagra, la restauración integral del histórico Pilar de la Calle Elvira, también conocido como Pilar de las Angustias, datado en el año 1671, según informa Ideal.

La intervención supuso una inversión cercana a los 32.000 euros y ha permitido recuperar el esplendor original de este conjunto patrimonial situado en la confluencia entre la calle Elvira y la Cuesta de Abarqueros, muy próximo al Arco de Elvira.