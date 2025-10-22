El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pilar de la Virgen en calle Elvira de Granada. En el círculo, las pegatinas sobre la mampara de cristal. Javier F. Barrera

Vandalismo en el pilar de la Virgen en Granada: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»

La aparición de unos adhesivos de la CNT sobre la imagen de las Angustias en la calle Elvira solivianta a vecinos, hermanos y feligreses

Javier F. Barrera

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:41

Comenta

El acto vandálico ocurrido este pasado fin de semana no ha sentado nada bien ni en el vecindario, ni entre los hermanos ni entre los ... feligreses de la iglesia de san Andrés, que se han soliviantado. El caso es que en la mañana de este pasado sábado la urna de la Virgen de las Angustias ubicada sobre el pilar del mismo nombre en la calle Elvira apareció con varias pegatinas pegadas sobre ella. Las pegatinas, del sindicato anarquista CNT, también estaban pegadas a lo largo de la calle sobre diversas paredes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  3. 3 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  4. 4 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  5. 5 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  6. 6 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  7. 7 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  8. 8 Qué es la dermatosis nodular y cómo afecta a las vacas
  9. 9 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  10. 10 Inma, la primera niña asturiana diagnosticada con Síndrome de Renu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vandalismo en el pilar de la Virgen en Granada: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»

Vandalismo en el pilar de la Virgen en Granada: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»