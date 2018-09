Una vaquilla grita de dolor mientras intenta escapar de un festejo en Cuenca La Asociación Cultural Antitaurina Ciudad Real reclama unas fiestas libres de violencia animal EL COMERCIO Gijón Lunes, 24 septiembre 2018, 10:19

Ocurrió durante las fiestas de San Mateo, en Cuenca. La Asociación Cultural Antitaurina de Ciudad Real ha publicado un vídeo en sus redes sociales denunciando el maltrato al animal, que gritaba de dolor intentando huir.

En las imágenes se puede ver cómo el animal es sacado a la fuerza del camión en el que había sido transportado.

La asociación animalista recuerda en sus redes sociales que el Reglamento de Festejos Taurinos de Castilla-La Mancha no están permitidos los toros atados. Los taurinos, por su parte, se defienden de estas acusaciones explicando que el Reglamento dice que no está permitido que esté atado el animal a un punto fijo y se justifican alegando que el animal no está atado. En la cuenta de Facebook de la asociación se pueden ver más vídeos de vaquillas que sí están atadas.