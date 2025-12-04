El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día un regalo en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
El Papa León XIV. Efe

El Vaticano cierra la puerta al diaconado femenino

La comisión de estudio sobre esta reclamación de muchas católicas recuerda, no obstante, que el Papa puede aprobar el acceso de las mujeres a ese ministerio

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:26

Comenta

Es una de las demandas más habituales en los círculos eclesiásticos femeninos, pero por el momento, tendrá que esperar. El Vaticano hizo público este jueves ... el documento con el que la Comisión de Estudio sobre el Diaconado Femenino, creado en 2024 por el Papa Francisco, ofrece a su sucesor, León XIV, sus conclusiones sobre esta espinosa cuestión en la Iglesia católica. Este grupo de expertos, el segundo al que el anterior Pontífice encargó que analizara el tema, se muestra contrario a que las mujeres accedan a este ministerio, anterior al sacerdocio y al episcopado y que permite la proclamación del Evangelio y la administración del bautismo y del matrimonio, además de presidir funerales y asistir a los presbíteros durante la misa, entre otras tareas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  6. 6 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla
  7. 7 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  10. 10 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Vaticano cierra la puerta al diaconado femenino

El Vaticano cierra la puerta al diaconado femenino