Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre La Policía Local detuvo a la sospechosa en la vivienda cuando los familiares la retenían para que no se precipitara desde un sexto piso

María José Díaz Alcalá Jueves, 16 de octubre 2025, 08:41 Comenta Compartir

Una cuidadora ha sido detenida por, supuestamente, robar y vender joyas de la anciana de 89 años de la que cuidaba en la capital malagueña. Fueron los familiares de la mujer de avanzada de edad quienes descubrieron a la trabajadora, que intentó tirase por la ventana de un sexto tras verse acorralada y terminar delatándose.

Los servicios de emergencias fueron movilizados el 10 de octubre, pasadas las siete de la tarde, a una vivienda de Cruz de Humilladero tras ser alertados de una mujer, de unos 30 años, con intenciones suicidas. Si bien, los hechos se remontan días atrás, cuando la sospechosa acudió a una joyería con la anciana y le pidió que esperara en la puerta.

Con el engaño de arreglar un reloj y aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, la cuidadora, presuntamente, entró en el establecimiento y entregó algunas de sus joyas, por las que obtuvo un importe que superó los mil euros. Aunque creía haber cometido el hurto perfecto, los familiares comenzaron a sospechar tras echar en falta algunas alhajas.

Según distintas fuentes consultadas por SUR, el círculo de la anciana constató que la presunta delincuente había acudido al lugar para las vender joyas de las casi nonagenaria. Fue entonces cuando la familia exigió que abandonara el domicilio y la cuidadora trató de precipitarse por la ventana de un dormitorio.

No obstante, los allí presentes la retuvieron y alertaron a las Fuerzas de Seguridad. A su llegada, los agentes locales procedieron a su detención y a su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente, han detallado fuentes municipales.

Temas

Vivienda