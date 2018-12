Un vendedor de la ONCE guarda un cuponazo a un cliente y le da un premio de 9 millones El vendedor de la ONCE Luis Pino Fernández. / ABC Cuando le llamó para darle la buena noticia, el cliente creía que se trataba de una inocentada EL COMERCIO Sábado, 29 diciembre 2018, 18:43

El cuponazo de la ONCE ha dejado nueve millones de euros, su premio mayor, en Fuengirola (Málaga), en el sorteo del viernes, 28 de diciembre, que estaba dedicado, precisamente, a la Fundación Inocente Inocente, con motivo de la celebración del día de los inocentes.

Según publica 'ABC', el vendedor de la ONCE Luis Pino Fernández es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Fuengirola, al vender el cuponazo agraciado con los nueve millones de euros, que reservaba a un cliente habitual. Cuando le llamó para darle la buena noticia, el cliente creía que se trataba de una inocentada.

«He tenido que insistirle varias veces y hasta ponerme serio para decirle que era verdad, que la han tocado 9 millones de euros. Y me alegro mucho porque es un cliente habitual muy majo», decía Luis, visiblemente emocionado. «Todavía no me lo creo, llevo un poco más de un año en este trabajo y ya he repartido una barbaridad de millones», decía este sábado.

Luis Pino reparte ilusión desde su puesto de venta en la Calle Ramón y Cajal de Fuengirola (Málaga), justo a la altura de la administración de Loterías «El gato negro». «Hoy los clientes vienen todos a mí», bromeaba, rodeado de mil amigos y ciudadanos que lo felicitaban.