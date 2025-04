«He vendido muchas almas al diablo para conseguir rodar esta película»

Clint Eastwood en una comparecencia en el festival de Tribeca, en New York.

María Estévez Viernes, 3 de enero 2020, 03:23 Comenta Compartir

Ganador de cuatro Oscar como productor y director de las películas 'Sin perdón' y 'Million Dollar Baby', Clint Eastwood, regresa a la gran pantalla con otro filme que va camino de los premios de este año. Es 'Richard Jewell', que esta semana se estrena en España. La cinta retrata la verdadera historia del agente de seguridad que encontró una bomba en Centennial Park, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, y que salvó la vida de muchas personas. Jewell, considerado primero un héroe por hallar el artefacto, fue vilipendiado después, cuando el FBI le señaló como uno de los sospechosos del ataque. El periódico local, 'Atlanta Journal-Constitution', firmó la exclusiva donde se revelaba a Jewell como sospechoso, e Eastwood ataca a los medios en la cinta por considerarlo culpable.

En Estados Unidos el filme ha levantado una enorme controversia por apuntar con el gatillo de la cámara a los medios de comunicación. Más en particular a la reportera del 'Atlanta Journal', Kathy Scruggs, representada en pantalla por Olivia Wilde. Retratada como una mujer que intercambiaba sexo por información, Scruggs, que murió de una sobredosis de somníferos en el 2001, fue quien informó sobre la investigación del FBI contra Richard Jewell. De nuevo, Eastwood se inspira en el tipo de historia de la vida real que le ha atraído últimamente, con películas sobre héroes norteamericanos como 'American Sniper', 'Sully' y ahora 'Richard Jewell'. En el teatro Chino de Hollywood, el mismo Eastwood explicó la película.

–Parece decidido a contar historias sobre seres ordinarios en circunstancias extraordinarias. ¿Héroes de la vida real?

–Me siento atraído hacia el tipo de narraciones reales. Creo que es una gran tragedia americana lo que sucedió con Richard Jewell, porque todo el mundo fue a por él. Espero que este filme le exonere de una vez por todas. He descubierto cómo ocurrió. Fue la primera vez que Atlanta había tenido algo importante en su ciudad –los Juegos Olímpicos–, y de pronto, en tres días, ocurre este terrible ataque. Se vieron obligados a encontrar un sospechoso. Todo el mundo se vendió. Le vendieron y no le ofrecieron ni siquiera la base del sistema americano. El FBI y los medios no fueron amables: eso demuestra que la gente buena puede hacer mal las cosas. Richard Jewell era la típica persona que recibía palos.

–¿Cree que se le ha hecho justicia?

–Me alegra saber que la ciudad de Atlanta va a poner una placa en honor de Jewell en Centennial Park. Yo también le dedicaría una calle. Se merece mucho más. Está es una historia que merece ser contada. Quería rodar este filme de la mejor manera posible. He vendido muchas almas al diablo para conseguir rodarla.

–¿Qué siente ahora que ha terminado su trabajo y el resultado llega a las pantallas?

–Ya sabes lo que dicen: mejor tener suerte que ser bueno. He sido muy afortunado, porque he contado con un gran elenco y con un gran equipo de producción tras las cámaras. Si hay algo que me maravilla en la vida es empezar de cero y convertir ese número en algo. Yo nunca hubiera podido rodar este filme solo, pero con la ayuda de todos los demás hemos hecho una buena película.

–¿Se enfrenta con la misma filosofía al realizar una película de héroes que a otro tipo de filmes?

–He hecho películas sobre música country, jazz y pop. Me fascina rodar películas sobre héroes. Este filme ha sido fácil porque los protagonistas me lo han puesto fácil. Cuando tienes un buen equipo de actores la batalla está ganada.