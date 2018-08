«En verano se goza más que se peca» El padre Ángel, en Madrid. / IÑAKI MARTÍNEZ El Padre Ángel (Mensajeros de la Paz): «He estado en muchos países pero no los conozco, yo voy a las barriadas, no colecciono fotos de catedrales y museos» M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 19 agosto 2018, 04:45

El Padre Ángel García (Mieres, 1937) no tiene ni idea de cuántos sellos hay en su pasaporte. Es un viajero que no mira más allá de las barriadas y que no repara en la belleza de las catedrales, pero es un hombre de carne y hueso que quiere querer, que adora el arroz con leche, que confiesa que ha pecado y se ha arrepentido y ha tenido amores platónicos.

-¿En verano se peca más?

-Se goza más que se peca: la gente está con la familia, con los amigos.

-¿Usted confiesa que ha pecado?

-He pecado en verano y en invierno.

-¿Muchos arrepentimientos?

-Muchos, el que no se arrepiente es que no reconoce que somos frágiles. Llevamos en la naturaleza no ser perfectos.

-Nació en plena guerra civil. ¿Cómo eran sus veranos?

-Tenían una doble vertiente: el luto, la tristeza, la inseguridad, el miedo, y el testimonio precioso de solidaridad de la cuenca minera. Se unían fuerzas, estaba la familia, la gente daba la cara. Y luego, pese pasar hambre y necesidades, siempre estaba la alegría de los niños que éramos felices con una pelota de trapo.

-¿Recuerda alguna fiesta?

-Las del Padrún, la Rebollada, las procesiones, la empanada, la tortilla, la misa, la merienda...

-¿Cuál es su fiesta?

-La Virgen de Covadonga. Y la Virgen de la Rebollada, la Magdalena, que le tengo una devoción especial. Este año pienso ir el 31 de agosto a Covadonga con todos los 'sin techo' a ganarnos el Jubileo. Iremos un par de autobuses. Con todos los que duermen en las parroquia de San Antón intentamos hacer un día de excursión, porque también ellos saben ir a las playas y veranear.

-Pues viene también Leonor.

-Ya vino su padre. Que sea bienvenida a Asturias.

-Y en esas fiestas, ¿alguna vez se le fue la mano con la sidra?

-A todos se nos va la mano en beber, comer y llegar tarde a casa, en enganchar alguna novia.... Todo eso que es propio de los jóvenes. No hay que olvidar que los curas somos hombres y las monjas, mujeres.

-¿Algún amor?

-No tuve mucho tiempo. Entré con 12 años en el seminario y hasta los 24 íbamos y veníamos, claro que nos gustaban las chicas, pero nada más.

-¿Amores plátónicos?

-Todos hemos tenido, como Marisol. Pero en el seminario casi nos formaban a que no debíamos enamorarnos; se equivocaban, hoy yo no lo diría. Hay que querer y dejarse querer. Pero entonces te decían aquello de «no vaya a ser que venga una pelandrusca y te quite la vocación».

-¿Nunca apareció ninguna?

-No sé si gracias a Dios o por desgracia, pero no. En aquellos años estábamos ya con una sotana con 12 años, nos pintaba una vida distinta, hoy los sacerdotes salen más hechos.

-¿Nunca se arrepintió?

-Nunca. Yo volvería a ser cura, es la profesión más preciosa. Puedes hacer todo el bien que se te ocurra.

-¿Un asturiano se acostumbra a los calores de Madrid?

-Sí, como se acostumbra uno a la lluvia y la niebla. En Madrid hay mucho calor, pero hay muchos árboles y sitios frescos. En San Antón hay sombra y me cobijo.

-¿No necesita aire acondicionado?

-Sí, lo necesisto, pero no es imprescindible, hay infiernos peores que el calor de Madrid.

-¿Como por ejemplo?

-Los países donde hay tanta inseguridad y pobreza, como Nicaragua.

-¿Sabe cuántos países ha visitado?

-No, pero muchos. En todos los países en que ha habido dificultades, terremotos o guerras, he estado. A veces no sé ni de dónde vengo ni adónde voy. Pero no voy anotando lo que he visto. He estado en muchos países, pero no los conozco casi. No tengo tiempo, yo suelo estar en las barriadas, así que no hago colección de fotos de catedrales y de museos.

-El Papa condena la pena de muerte. ¿Ya era hora?

-Ya era hora, sí. Algunos veíamos que era una barbaridad. Pablo VI, al que yo conocí, sufrió tanto con las penas de muerte de Franco, ya estaba en contra y lo decía públicamente, pero tuvo que venir el Papa Francisco. Y pensar que algunos se han rasgado las vestiduras. Bendito sea este Papa.

-¿Hacia dónde va la Iglesia?

-Va a los principios, debe volver a los raíces, a ese Jesús, a ese Cristo que perdonaba a los pecadores, que daba de comer, que consolaba, que lloraba. Esta Iglesia que a veces criticamos tiene defectos, pero también ha sido pionera en obras sociales, atendiendo a los leprosos, a enfermos de sida, ébola, a los refugiados. Pero quede claro que el bien es patrimonio de todos, también de los que no creen en Dios.

-¿Hablamos de los obispos?

-Siempre me preguntan por los obispos, y no tengo nada en contra, me han defendido y eso que a veces les he causado problemas. Estoy agradecido. Vivo gracias a ellos.

-¿Se imagina una papisa?

-¿Por qué no la voy a imaginar?

-Muchos no quieren ni oír hablar.

-Tendrán sus razones. Si la Iglesia y el Papa dicen que todavía no es hora, habrá que esperar. Pero claro que llegará. El problema de la Iglesia no es que los sacerdotes se casen o que las mujeres puedan ser curas, sino que seamos fieles al mandato de Jesús y estemos con los más necesitados.

-Vivimos tiempos de revolución de las mujeres. ¿Llegará a la Iglesia?

-Hace falta. Pero es que además yo creo que ha llegado. La abadesa de Oviedo manda más que el obispo y los curas. Las religiosas y las abadesas son plena autoridad. Y si Santa Teresa no fue una revolucionaria que venga Dios y lo vea.

-Seguimos a vueltas con la crisis del Mediterráneo. ¿Qué hacemos?

-Hay que acoger, es muy triste lo que está pasando. Europa no pone arreglo, se reúnen para ver quién es el que menos emigrantes lleva a su país, esto tiene que explotar.

-Dicen que es el cura de las celebrities. ¿Cómo lo lleva?

-No me preocupa. Estoy donde debo estar, donde quiero estar, con los que pueden ayudar y con los que pueden ser ayudados. Decía Cantinflas: «Yo no quiero que se acaben los ricos, quiero que se acaben los pobres».

-Algún secreto, no de confesión, sobre las bodas que ha oficiado.

-No me suelo quedar ni a las comidas ni a los bailes. Después de la misa siempre me voy, alguna anécdota simpática sí que tengo, pero los secretos hay que guardarlos.

-¿Qué tal con la Reina?

-Es asturiana, y los asturianos nos llevamos todos muy bien. La conocía mucho antes de ser Princesa y Reina. Yo si hiciera tarjetas de visita diría que soy amigo de la abuela de la Reina.

-¿Se ve casando a Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa?

-Si me lo piden y puedo, claro que les caso. Soy amigo suyo, pero nunca me han dicho nada. Sí les he dicho que vengan por la iglesia de San Antón, cualquier día lo harán.

-¿De quién no es amigo usted?

-Espero ser amigo de todo el mundo. No tengo ningún motivo para no querer. Lo decía mi madre: lo más importante es querer a la gente. Yo quiero seguir queriendo.