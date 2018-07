«Me gusta la fiesta y tiendo al exceso» Laura Iglesia se embarcará en agosto en un viaje sorpresa. / DAMIÁN ARIENZA Laura Iglesia, dramaturga, actriz y directora: «A veces me autocensuro porque tengo que llenar la nevera y sé que hay obras con las que no va salir ningún bolo. ¿En qué mundo vivimos?, ¿cuántos pasos hemo dado atrás?» M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 15 julio 2018, 04:44

Tiene cincuenta años recién cumplidos esta chica que vale su peso en oro y vive mirando a la mar de San Lorenzo. Laura Iglesia, lideresa de Higiénico Papel, lo mismo escribe un texto teatral, que actúa, que dirige, que hace unos monólogos arqueológicos (todos los fines de semana en las Termas y en la Campa de Torres de Gijón), que coge una mochila y se va por el sudeste asiático o que vicepreside una asociación de teatreros (EscenAsturias). Ella vale para todo menos para comentar un gol de Messi.

-¿Francia o Croacia?

-No sé de qué me habla.

-¿Primaveral, otoñal, invernal o veraniega?

-¿Yo? Súperveraniega. El frío lo llevo fatal. ¿No ve qué moreno tengo?

-Pero el sol arruga.

-Pero la arruga es bella. Forma parte de la vida. Y, además, yo voy con protección 50.

-¿No se habrá olvidado alguna vez la toalla cuando se fue a la playa?

-No. Soy del baúl de la Piquer. No me olvido de nada. Llevo de más.

-¿Su bolsa de la playa?

-Protección solar, toalla, un 'flus flus' con agua con gotas de árbol de té, estas cosas de los ojos contra los rayos ultravioleta, tapones de los oídos y pinza de la nariz estilo Esther Williams para bañarme, chanclas, música, una novela, los cascos y una almohadina inflable. Y, si hay playa con hamacas, alquilo hamaca, que ya soy una señora y tengo edad para ello.

-¿Le da por escuchar las conversaciones ajenas?

-Pues no. Voy con cascos. Pero el año pasado escuché una y escribí un texto teatral. A ver si le doy salida. Era una conversación de playa, pero muy dura.

-¿Alguna vez fue al Carmín con medies azules?

-Pues no volví desde que era guaja y tuve un novio de Pola de Siero.

-¿Algún secreto confesable de romería?

-No. Todos inconfesables.

-¿Pero confirma que el que va de romería se arrepiente al otro día?

-A veces me arrepiento. Me gusta la fiesta y tengo tendencia a la concupiscencia y al exceso. Cuando voy de fiesta voy de fiesta; cuando tengo que ser formal, soy muy formalina.

-¿Callejera?

-Sí y no. Regulín. Tengo un punto casero.

-¿Y viajera?

-Todo lo que puedo. Recorremos mucho Asturias gracias al teatro y me encanta. Y también España. Por el mundo hubo una época en la que tuve el rollo mochilero, pero, desde que me metí en el teatro, soy esclava de la compañía.

-¿El viaje de su vida?

-Quiero creer que el voy a hacer en agosto. Carlos Dávila y nuestro hijo me regalaron por los cincuenta un viaje sorpresa. No sé a dónde voy. Ellos solo me han dicho que tengo que tener el pasaporte, que necesito ropa de playa y de súper glamour para ponerme muy guapa.

-¿Y antes de este viaje?

-El sudeste de Asia, Singapur, Malasia, India... Con mochila y sin billete de vuelta. Llevábamos el dinero en una faltriquera y, cuando se acabó, volvimos.

-A tenor de lo que lleva a la playa, no sé si preguntarle qué mete en la maleta.

-De todo. Y esto no me gusta de mí. A mi hijo le riño porque lleva maletones y es porque igual que yo. Llevo tacón por si hay que salir, botas de monte por si me sale un trekking... Solo me falta la almohada.

-Tienen lío con la Consejería de Cultura. ¿Un verano caliente para el teatro asturiano?

-Nos tienen fritos. Estoy cansada ya. Llevo 22 años en el lío y tengo la sensación de que en Asturias no se valora lo que tenemos. A veces, incluso notas que se avergüenzan de ti, como que todo son limosnas, migajas. No hay voluntad de ayudar a las compañías de teatro. Estamos secuestrados por el sistema público, porque nuestros clientes son las administraciones. La ley de contratos nos está machacando, en Asturias no se aplica la excepción para temas artísticos. Como no haya un giro, no sabemos qué va a pasar con todos nosotros.

-¿Oficialidad?

-Sí. Soy filóloga y amante de las lenguas. Me viene de serie. Trabajo en teatro asturiano, he estudiado asturiano, parte de mi infancia transcurrió en un pueblo en Colunga donde la gente hablaba asturiano de verdad y creo que es un patrimonio que hay cuidar y proteger, no se puede dejar morir.

-¿Hemos ganado en presencia escénica internacional con Pedro Sánchez?

-¿Quién es ese? Pasapalabra.

-Viene Leonor en visita oficial a Asturias.

-¿Quién es esa? Pasapalabra.

-¿Javier Fernández sabe quién es?

-Sí. Pero estoy en un momento en el que paso. De vez en cuanto pongo la tele y digo: ¿cómo va la guerra en Cataluña?

-¿Y cómo va?

-Pues no sé. Llevo tres semanas que vivo en la Laboral, de nueve de la mañana a nueve de la noche. El día 2 estrenamos en el Jovellanos el Rocky Horror Show.

-Pues cuente, cuente.

-Estamos trabajando cuatro compañías y es la primera vez que nos metemos en una aventura así. Está siendo muy satisfactorio. Hace falta, porque está todo muy atomizado y está guay unir fuerzas y energías. Es un homenaje a 'The Rocky Horror Show', el guion literario es mío y dirijo. Va de una compañía que se mete a un teatro en plan intensivo a hacer los ensayos generales y se queda sin protagonista y necesita buscar a alguien. En mitad de este lío, piden unas pizzas y, de repente, el pizzero es el hombre que necesitan. Es como que las dos dramaturgias, la de la película y la nuestra, se sobreponen y cosas que suceden en pantalla nos pasan a nosotros también. Es muy loco, divertido, delirante. El prota es Rodrigo Cuevas, que, además de un cantante y artistazo, es un gran actor. Estamos un poco gamberros, pasándonos de rosca.

-Lo que le gusta a usted el gamberrismo...

-Pues sí. Y a veces me autocensuro porque tengo que llenar la nevera. Hay obras que las sacas y automáticamente sabes que no te va a salir ningún bolo. Pero, además, con estas leyes de mierda, es que te meten en la cárcel. ¿En qué mundo vivimos?, ¿cuántos pasos hemos dado atrás? Aunque seamos gamberretes y ácidos, nunca hemos rebasado ningún límite. Pero ahora es que ya no te atreves. Espero que esto se solucione pronto, como lo del IVA y tantas y tantas barbaridades.

-¿Ha pensado ya qué hará cuando se jubile?

-No sé si llegaré ahí con tantos disgustos que nos dan. Viajar, leer, escribir y dedicarme a la huerta.