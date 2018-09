Así es la versión en inglés de los nombres de los pueblos asturianos

Pueblos de Castilla la Mancha en Inglés:

Oropesa: Gold Heavy

Tembleque: Very Nervous

Almagro: To The meat without bone

Ayna: There is nothing

Puerto Lápice: Port Pencil

Piedrabuena: Good Stone

Campillo de Ranas: Little Forest of frogs.

Cotillas: Gossips

Chillón: Screamer